FuPa Stade Wintercheck: FC Mulsum/Kutenholz Bezirksliga Lüneburg 4: Steigerung gegenüber den Vorjahren - Dreikampf an der Spitze

In den vergangenen Jahren lief es für den FC Mulsum/Kutenholz in der Bezirksliga nicht sonderlich gut. Der Abstiegskampf stand lange im Fokus. Das sieht jetzt ganz anders aus. Platz 8 bedeutet ein relativ sicherer Mittelplatz. Besonders auswärts ließ der FC einige Male aufhorchen. Die Spieler Niklas Gerken und Jonas Willenbockel beantworteten jetzt unsere Fragen im FuPa Stade Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Nach fast zweimonatiger Pause geht es am 2. Februar endlich wieder los. Besondere Highlights gibt es nicht.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Arne Schlichtmann wird das Team im Winter vorübergehend verlassen.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Wir sind mit den gezeigten Leistungen durchaus zufrieden, gerade mit Rückblick auf die vergangenen Spielzeiten. Gerne hätten wir das eine oder andere Heimspiel mehr gewonnen.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

In unseren Augen gibt es keine großartigen Überraschungen.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Die Aufholjagd gegen Eintracht Immenbeck (4:2 Sieg nach 0:2 Rückstand) und die stärkste Saisonleistung im letzten Spiel des vergangenen Jahres gegen Hedendorf sowie die Serie von 7 ungeschlagenen Spielen. Die anschließende Durststrecke von 6 nicht gewonnenen Spielen am Stück ist durchaus negativ zu sehen.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

In dieser Saison wird es ein spannender Dreikampf zwischen dem MTV Hammah, Grodener SV und Eintracht Cuxhaven.