FuPa Sommercheck: TSV Apensen

Vier Jahre leitete Sönke Ungeheuer die Geschicke beim TSV Apensen. Jetzt beginnt eine neue Zeit mit neuem Trainer. Erneut werden viele neue Spieler an die Bezirksliga herangeführt. Der Club hat sich inzwischen gut in der Klasse etabliert, landete seit Zugehörigkeit 2017/2018 immer unter den Top 10. Hier sind die Antworten des Trainerteams um Trainer Marco Dierks und Co-Trainer Fabian Schacht im FuPa Sommercheck.

Insgesamt ist unser Fazit sehr positiv. Der starke 5. Platz ist in den letzten Jahren unsere beste Platzierung. Zudem haben wir nach schwierigem Saisonstart seit Oktober 2024 nur noch 1 Ligaspiel verloren. Ein Beweis, dass die Entwicklung deutlich nach oben zeigte.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir haben diesen Sommer, wie im letzten Jahr, einen größeren Umbruch. Als Trainer tritt Marco Dierks die Nachfolge von Sönke Ungeheuer an. Einige langjährige Spieler haben ihre Schuhe an den Nagel gehängt, auf der anderen Seite haben wir wieder mehrere Neuzugänge insbesondere aus dem Jugendbereich. Zudem kamen ungewöhnlicherweise, aber sehr erfreulich, Spieler aus Bokel und Geversdorf dazu.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Grundsätzlich wollen wir von Spiel zu Spiel schauen und jedes Spiel gewinnen. Die Weiterentwicklung der jungen Mannschaft ist das Hauptziel. Ein Saisonziel haben wir noch nicht festgelegt.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Da wir wieder eine sehr junge Mannschaft ins Rennen schicken, müssen wir besonders an der Cleverness, Körperlichkeit und Abgeklärtheit arbeiten. Hier haben wir in der Vergangenheit sicherlich einige Zähler liegen gelassen. Weiterhin als Team stärker zusammenzurücken ist Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Saison und steht auch im Fokus.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Da gibt es einige. Die Kreisderbys gegen Ahlerstedt/Ottendorf, Hedendorf/Neukloster und Harsefeld werden immer intensiv geführt und von vielen Zuschauern begleitet. Dafür spielt man Fußball.

