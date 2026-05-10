FuPa Niederrhein verdoppelt Prämienpunkte bis zum Saisonende FuPa Niederrhein verdoppelt bis zum Ende der Relegation die Prämienpunkte für Liveticker und Galerien. von André Nückel · Heute, 13:26 Uhr · 0 Leser

Prämienpunkte auf FuPa. – Foto: FuPa

FuPa Niederrhein verdoppelt im Saisonabschluss die Prämienpunkte für Liveticker und Galerien. Während Liveticker bis zum Ablauf der Relegation 2026 20 Prämienpunkte pro Spiel bringen, gibt es für Galerien 30 Punkte pro Partie. Prämienpunkte können im FuPa-Prämienshop eingelöst werden - alle Prämien findet ihr in dieser Übersicht.

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