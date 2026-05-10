FuPa Niederrhein verdoppelt Prämienpunkte bis zum Saisonende

FuPa Niederrhein verdoppelt im Saisonabschluss die Prämienpunkte für Liveticker und Galerien. Während Liveticker bis zum Ablauf der Relegation 2026 20 Prämienpunkte pro Spiel bringen, gibt es für Galerien 30 Punkte pro Partie.
Prämienpunkte können im FuPa-Prämienshop eingelöst werden - alle Prämien findet ihr in dieser Übersicht.
Du stehst am Spielfeldrand deines Lieblingsteams und schaust die ganze Zeit auf dein Handy? Dann nutz den FuPa-Liveticker, hab Spaß & informiere andere sportbegeisterte Fans mit interessanten Details zum Spiel.
Gleichzeitig werden die Statistiken für Spieler, Mannschaften und Vereine korrekt dargestellt. Das ist vor allem für die Spieler selbst wichtig, da ihre Profile aussagekräftig bleiben.
Darüber hinaus profitieren alle Nutzer von FuPa Niederrhein. Sie erhalten aktuelle und vollständige Informationen zu Spielen, Teams und Spielern - und das über alle Ligen hinweg. Idealerweise werden alle Spiele eines Spieltags getickert, sodass eine vollständige Livescore-Übersicht entsteht.
Egal ob Profi oder Einsteiger – bei uns ist jeder willkommen. Für unsere Plattform ist es allerdings besonders wichtig, dass die Bilder im Querformat geschossen und natürlich auch alle scharf sind.
Bevor du eine Galerie erstellen kannst, benötigst du den Fotografen-Zugang.
Mindestens 15 Bilder pro Galerie sind notwendig, damit Prämienpunkte gutgeschrieben werden.
Die Aktion endet spätestens am 30. Juni 2026. Dann gibt es wieder zehn Prämienpunkte für Liveticker und 15 für Galerien.
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