FuPa-Fotografen gesucht: Jetzt deine Bilder hochladen

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Vom Vereinsfotografen bis zum Hobby-Knipser: Schon jetzt nutzen zahlreiche Fotografen die Plattform von FuPa, um ihre Bilder einem breiten Publikum zu präsentieren. Du bist ebenfalls regelmäßig bei Spielen mit der Kamera unterwegs? Dann nutze die Chance und erhöhe die Reichweite deiner Aufnahmen deutlich über unsere Plattform.
Schritt 1: Die Fotos
Egal ob Profi oder Einsteiger – bei uns ist jeder willkommen. Für unsere Plattform ist es allerdings besonders wichtig, dass die Bilder im Querformat geschossen und natürlich auch alle scharf sind.
Gerade für Einsteiger haben wir noch ein paar Tipps, wie ihr eure Fotos verbessern könnt:
Seid vorbereitet auf die Lichtverhältnisse: Abendspiele unter Flutlicht sind selbst mit gutem Equipment anspruchsvoll. Bei starker Sonneneinstrahlung können Streulichtblenden oder Filter helfen.
Die richtige Perspektive wählen: Sportbilder wirken oft dynamischer, wenn sie aus einer tieferen Perspektive aufgenommen werden. Ein kleiner Hocker kann hier Gold wert sein.
Emotionen einfangen: Nicht nur die Spielaction zählt! Jubelnde Spieler, diskutierende Trainer oder hitzige Szenen am Spielfeldrand machen eure Galerie lebendig.
Vielfalt zeigen: Fotografiert nicht nur eine Mannschaft. Auch klassische Motive und "Symbolbilder" wie Wappen, Trikots oder Details rund um das Spiel sind gerne gesehen.
Schritt 2
Bevor du eine Galerie erstellen kannst, benötigst du den Fotografen-Zugang.