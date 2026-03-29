FuPa-Fotografen gesucht: Jetzt deine Bilder hochladen

– Foto: Thies Meyer

Vom Vereinsfotografen bis zum Hobby-Knipser: Schon jetzt nutzen zahlreiche Fotografen die Plattform von FuPa, um ihre Bilder einem breiten Publikum zu präsentieren. Du bist ebenfalls regelmäßig bei Spielen mit der Kamera unterwegs? Dann nutze die Chance und erhöhe die Reichweite deiner Aufnahmen deutlich über unsere Plattform.

Schritt 1: Die Fotos

Egal ob Profi oder Einsteiger – bei uns ist jeder willkommen. Für unsere Plattform ist es allerdings besonders wichtig, dass die Bilder im Querformat geschossen und natürlich auch alle scharf sind.

Gerade für Einsteiger haben wir noch ein paar Tipps, wie ihr eure Fotos verbessern könnt: