FuPa-Gewinnspiel: die Siegerin wurde ermittelt! Manon Feltgen gewinnt T-Shirt der „Missioun Grottekick“ +++ FC Avenir Flaxweiler lautete die Lösung auf unsere Frage

Bis vergangenen Samstag wollten wir von unserer Facebook-Community wissen, welcher zweite luxemburgische Fußballverein einst den Namen „FC Avenir“ trug. Beggen ist natürlich bekannt und gibt es auch heute immer noch. Doch unsere User zeigten sich als Kenner und gaben ausschließlich richtige Antworten ab und nannten den FC Avenir Flaxweiler. Wer dann unseren Post noch teilte, war mit in der Verlosung dabei. In dieser ermittelte unsere FuPa-Losfee am Dienstagabend Manon Feltgen als Siegerin unseres Wettbewerbs – wir gratulieren ganz herzlich!

Kurios