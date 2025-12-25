FuPa: Das sind die meistgeklickten Trainer 2025

FuPa Niederrhein präsentiert euch die Trainer mit den meisten Aufrufen im Kalenderjahr 2025. An der Spitze gibt es dank Patrik Znak einen lupenreinen Hattrick, einen Schwerpunkt gibt es in der Landesliga.

Lupenreiner Hattrick! Patrik Znak, Trainer des Bezirksligisten Kevelaerer SV, wird zum dritten Mal in Serie der Coach mit den meisten Aufrufen in einem Kalenderjahr am Niederrhein. Lieber Patrik, sollte es für diesen maximal renommierten Titel nicht schon einen eigenen Eintrag im Strafenkatalog deiner Mannschaft geben, schlagen wir vor, dass du zum Trainingsauftakt eine Kiste mit Kaltgetränken spendierst!

Ex-Profi Kevin Wolze, der für den MSV Duisburg viele Jahre in der 2. Bundesliga und 3. Liga spielte, trainiert seit Sommer Viktoria Goch. Seine Übernahme beim Landesliga-Aufsteiger war mit reichlich Aufsehen verbunden, ebenso die guten Leistungen seiner Truppe.

3. Platz: Daniele Varveri (1. Spvg Solingen-Wald 03)

Spannender Aufstiegskampf, dann der langersehnte Aufstieg über die Relegation in die Landesliga und nun der große Traum von der Oberliga: Für Daniele Varveri war 2025 ein reiner Rausch – und so geht es wohl auch weiter. Der Mittvierziger führt mit seiner 1. Spvg Solingen-Wald 03 die Landesliga, Gruppe 1, locker mit zwölf Punkten Vorsprung an. Ein perfektes Jahr mit viel Aufmerksamkeit.

4. Platz: Tim Wilke (SV Budberg)

Tim Wilke ist Mr. Budberg! Der Coach des Landesligisten identifiziert sich zu 100 Prozent mit seinem Verein, der erneut um den Aufstieg in die Oberliga mitspielt. Zudem hat es über den 50-Jährige die ein oder andere, auch persönlichere, Geschichte auf FuPa gegeben. Die vielen Aufrufe überraschen nicht.

5. Platz: Daniel Klinger (VfL Jüchen-Garzweiler)

Auch Daniel Klinger wird 2025 nicht so schnell vergessen. Beim VfL Bochum schaffte der 39-Jährige nur knapp den Sprung nicht zum Profi, stattdessen startet er als Trainer mehr denn je durch. Im Aufstiegskampf übernahm er zum Profil den VfL Jüchen-Garzweiler, den er erst zur Meisterschaft führte, dann mit dem Oberliga-Aufsteiger eine starke Hinrunde spielte. Empfehlenswert: Klingers Äußerungen über die Hürden zur A-Lizenz.

