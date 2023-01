»Fühlen uns pudelwohl«: Deggenau bindet Schiller und Sammer Erfolgreiches Gespann bleibt auch in der kommenden Saison beim Deggendorfer Kreisklassen-Primus

Nach dem bitteren Aus in der Aufstiegsrelegation im vergangenen Sommer nimmt der SV Deggenau in dieser Saison einen neuen Anlauf in Richtung Kreisliga und stellt dabei auch bereits die Weichen für die kommende Spielzeit. Nachdem erst in der vergangenen Woche das Karriereende von Philipp Zacher (41) - einem von bisher drei Spielertrainern - bekannt wurde , kann der Tabellenführer der Kreisklasse Deggendorf nun vorzeitig die Vertragsverlängerungen seiner beiden weiteren Chefanweiser, Benjamin Schiller (38) und Johannes Sammer (36), verkünden. Die Verträge gelten dabei sowohl für die Kreisklasse als auch für die Kreisliga.

Benjamin Schiller wird damit bereits in seine vierte Spielzeit beim Deggendorfer Vorstadtverein gehen. Der 38-Jährige war im Sommer 2019 gemeinsam mit Philipp Zacher zum damaligen A-Klassisten gewechselt, wo es den beiden Defensivspezialisten binnen kürzester Zeit gelang, aus einem eingeschworenen Haufen eine spielerisch starke Mannschaft zu formen. "Natürlich überlegt man mit 38 Jahren von Jahr zu Jahr, ob man weiterspielen möchte. Sammy und ich fühlen uns hier aber pudelwohl und warum sollte man das Ganze also auseinanderreißen? Wir freuen uns schon jetzt, wenn die lange Winterpause endlich vorbei ist", sagt der gebürtige Deggendorfer, der in der laufenden Saison bereits sechs Treffer erzielen konnte.





Inmitten der bereits angesprochenen Saison 2019/20, die aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen werden musste und der SVD im Anschluss als Aufsteiger in die Kreisklasse feststand, wechselte zudem Johannes Sammer von der SpVgg GW Deggendorf nach Deggenau. Auch mit dem 36-Jährigen konnten sich die Verantwortlichen auf eine weitere Spielzeit einigen. "In den letzten Jahren ist hier in Deggenau aus meiner Sicht etwas Besonderes zusammengewachsen und ich freue mich, ein Teil davon sein zu können. Das Umfeld, die Leute und das Team hinter dem Team wie beispielsweise Tom Wiedemann und Ludwig Thaler - das passt einfach. Aus diesem Grund gab es für mich keine Überlegungen, als der Verein auf mich zukam, auch in der nächsten Saison hier zu spielen", betont Sammer, der in seiner Laufbahn unter anderem schon für die SpVgg Hankofen-Hailing, den SV Bernried oder die SpVgg Mariaposching kickte.





Aus Sicht der SVD-Vorstandschaft um den Vorsitzenden Uwe Eisenhut ist die Verlängerung des erfolgreichen Gespanns ein absoluter Glücksfall. "Gerade nachdem uns Philipp Zacher mitgeteilt hat, dass es bei ihm nicht mehr weitergehen wird, war es für uns wichtig, mit Benjamin und Johannes zu verlängern. Wir wissen um ihre Stärken auf und neben dem Feld, zudem passen sie auch menschlich einfach perfekt zu uns. Beide hatten Angebote anderer Vereine, haben sich aber sofort dazu entschieden, bei uns zu bleiben. Das ist natürlich eine großartige Bestätigung der Arbeit für uns."