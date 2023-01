Philipp Zacher: Eine große Karriere geht zu Ende Der langjährige Klassefußballer hängt seine Schuhe an den Nagel und steht dem SV Deggenau auch als Trainer nicht mehr zur Verfügung

Lange Zeit war es still im Umfeld des SV Deggenau – schließlich ruht im Winter der Fußball und somit auch die laufende Spielzeit 2022/23 in der Kreisklasse. Der Deggendorfer Vorstadtverein kann jedoch für Klarheit sorgen, was die sportliche Leitung des Tabellenführers betrifft. Philipp Zacher beendet mit 41 Jahren seine Karriere und wird somit nicht länger im Trainerteam der Rot-Weißen stehen.

Es ist der 15. Mai 2022. In der Partie zwischen dem SV Schwanenkirchen und dem SV Deggenau, welches mit dem Endstand von 3:2 die Meisterschaft in der Kreisklasse zugunsten des SV Winzer entschieden hat, läuft die 44. Spielminute. Philipp Zacher, einer von drei Spielertrainer des SVD, läuft auf der Außenbahn entlang, bleibt im Rasen hängen und deutet sofort eine Auswechslung an. Es sollte das letzte Mal sein, dass "Phil“ als Spieler die Fußballschuhe trägt. Zacher verletzt sich am Fuß, muss operiert werden und verpasst im Anschluss die Relegation – der SVD unterliegt ohne seinen wohl erfahrensten Mann und verpasst den zweiten Aufstieg in Folge.





"Es war eine schöne Zeit hier beim SVD. Wir haben gemeinsam vieles erreicht und können auf tolle Momente zurückblicken. Trotzdem haben wir uns darauf verständigt, dass ich in Zukunft wohl eher als Zuschauer anstatt als Trainer die Spiele verfolgen werde“, so der Deggendorfer und fügt an: "Ich möchte mich an dieser Stelle beim SV Deggenau für diese Jahre bedanken – speziell auch bei den sportlichen Leitern Tom Wiedemann und Ludwig Thaler, die uns immer unterstützt haben, als auch natürlich bei meinen Kollegen Bene Schiller, Johannes Sammer und dem ganzen Team. Gemeinsam haben wir es geschafft, hier etwas aufzubauen, sodass eine wahre Euphorie ausgelöst wurde.“