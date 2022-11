FSV RW Stegen gibt Trainer-Trio für kommende Saison bekannt Der Landesligist hat Nachfolger für Stefan Schwär und Björn Kuschel gefunden.

Nachdem die Ära Schwär/Kuschel bekanntlich zum Abschluss der Saison 2022/2023 zu Ende gehen wird, startet der FSV Rot-Weiß Stegen mit einem Trainer-Trio in die neue Zeitrechnung. Mit Robin Dold, Patrick Eggle und Marco Kürner kann der Verein dabei seine Wunschlösung für die nächste Saison präsentieren.

„Erfreulich auch, dass bereits zum jetzigen Zeitpunkt 95 % des jungen und talentierten Kaders seine Zusage für die nächste Saison gegeben hat! Zudem konnte in David Wiese ein weiteres Stegener Eigengewächs und langjähriger Spieler der 1. Mannschaft zur Verstärkung der Abteilungsleitung Fußball Aktiv hinzugewonnen werden. In dieser Gesamtkonstellation sehen wir uns für die Zukunft gut aufgestellt, haben bereits konkrete Ideen bezüglich des weiteren Stabs und gehen weiterhin unseren Stegener Weg“, führen die Vorstandsvorsitzenden weiter aus.

„Wir sind sehr froh, dass wir in dieser optimalen Konstellation die großen Fußstapfen füllen können, welche Stefan Schwär und Björn Kuschel hinterlassen werden. Dabei haben wir uns ganz bewusst für diese interne Lösung entschieden, denn wir sind von Robins, Patricks und Marcos Fähigkeiten ueberzeugt, kennen deren Charakter und wissen, dass sie zu uns und unserer Philosophie passen.

Robin Dold und Patrick Eggle betreuen bereits seit drei Jahren erfolgreich das Förderteam des Vereins und haben dort bewiesen, welche Fähigkeiten und Kompetenzen sie auszeichnen. In Marco Kürner konnte der langjährige aktuelle Kapitän und unumstrittene Leader der Mannschaft im Trainer-Team hinzugewonnen werden. Auch er hat bereits Trainererfahrung in der Vergangenheit beim SV St. Peter gesammelt.

„Mit dieser Weichenstellung soll die Zukunftsplanung für den Moment aber auch abgeschlossen und der Fokus auf die erfolgreiche Arbeit der einzelnen Mannschaften in der Gegenwart gelegt werden.

Alle aktiven Mannschaften stehen sowohl sportlich als auch vom Auftreten hervorragend da und das wollen wir auch in der Rückrunde so weiterleben. Insbesondere soll dem verdienten Trainer-Duo Stefan Schwär und Björn Kuschel der bestmögliche Abschied ermöglicht werden, welchen sich diese mit ihrer herausragenden Arbeit in den letzten 16 Jahren mehr als verdient haben“, betont die Vereinsführung abschließend.