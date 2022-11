FSV-Duisburg-Coach Kum hat den Nicht-Abstieg weiterhin im Blick Der FSV konnte sich am vergangenen Wochenende mit dem 2:0-Auswärtssieg gegen den Cronenberger SC aus der zwischenzeitlichen Ergebniskrise befreien

Trotz knapp 60-minütiger Unterzahl konnte sich der FSV Duisburg gegen seinen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, den Cronenberger SC, mit 2:0 durchsetzen. Die Duisburger behalten jedoch weiterhin die rote Laterne in der Oberliga Niederrhein. Trainer Engin Kum gibt sich ob des anstehenden Duells mit dem SV Sonsbeck zuversichtlich.

Und nach der guten Leistung in der Vorwoche gegen den MSV Düsseldorf, als die Duisburger unglücklich mit 0:1 verloren , steht nun auch nach langer Zeit etwas Zählbares zu Buche. Zwar stehen die Duisburger auch nach dem Sieg noch zehn Punkte entfernt vom rettenden Ufer, doch ist dies innerhalb des Vereins noch kein Grund für schlechte Laune: "Es ist nie schön, wenn man unten feststeckt, aber das Ziel bleibt der Nicht-Abstiegsplatz. Es ist alles möglich, die Qualität ist da", sagte Kum.

Der Interimscoach war allgemein "stolz" auf seine Mannschaft, die für ihn auch den Matchplan richtig anwendete: "Die Jungs haben umgesetzt, was wir verlangt haben. Sie haben sich nur auf ihr Spiel fokussiert und wirklich alles gegeben“, erklärte Kum dem Reviersport. Der 36-Jährige trainiert mit dem FSV zum ersten Mal eine Seniorenmannschaft hauptverantwortlich. Zuvor war Kum als Jugend- und Co-Trainer bei der SG Unterrath tätig.

Der erst zweite Sieg aus 17 Spielen dürfte für alle Beteiligten des FSV Duisburg eine große Erleichterung gewesen sein. Zwar musste der FSV eine knappe Stunde in Unterzahl überstehen (hier geht es zum Live-Ticker der Partie) , doch letztlich konnten die Schützlinge von Kum die drei Punkte nach Hause mitnehmen.

Am kommenden Sonntag (Anpfiff 15.30 Uhr) steht für den FSV mit dem SV Sonsbeck die nächste knifflige Aufgabe vor der Brust. Kum und seine Männer möchten, trotz allem, auch zu Hause mal "ein Ausrufezeichen setzen". Er wird wissen, dass jeder Punkt in der Endabrechnung Gold wert sein kann. Es wird sich zeigen ob der FSV sich aus seiner Schaffenskrise dauerhaft herausarbeiten kann, oder ob der Sieg am vergangenen Wochenende nur als eine Momentaufnahme gewertet werden darf. Jeder gute Auftritt der Duisburger schafft Argumente für Kum, um vielleicht aus seiner Interimsrolle eine Dauerbeschäftigung zu machen.