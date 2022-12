Der FSV 1923 Abenheim im Winter-TÜV. – Foto: stock.adobe/steevy, Bearbeitung: VRM

FSV 1923 Abenheim: "Haben Spitzenspiele bisher noch nicht verloren" Der FSV im Winter-TÜV: Gute Leistung aus der Vorrunde soll in Rückrunde weitergeführt werden

Abenheim. Der erste Schnee ist gefallen, die letzten Spiele absolviert. Zeit für die Winterpause. Die haben sich die Fußballer der Region nach einer anstrengenden Hinrunde auch redlich verdient. Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV.

Frank Siedentopf, Trainer des FSV 1923 Abenheim, teilte folgendes mit. Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr? Ich bin Großteils zufrieden mit der Hinrunde. Im Gegensatz zu den letzten Jahren haben wir die Spitzenspiele dieses Jahr bisher nicht verloren und sind somit voll im Rennen um das Aufstiegsziel. Bis auf ein Spiel (gegen Eppelsheim) bin ich grundsätzlich einverstanden mit dem Auftreten der Jungs. Bei 12 gespielten Partien (9 Siege und 3 Unentschieden) wäre alles andere auch meckern auf hohem Niveau und etwas überzogen. Aber ich bin nie voll und ganz zufrieden. Denn das würde Stillstand bedeuten... Was muss im neuen Jahr besser werden? Besser werden muss nicht viel... Wenn wir alles so machen wie in der Vorrunde werden wir die Ziele erreichen. Wenn wir als Mannschaft und da nehme ich die JUNGS IN DIE PFLICHT nur paar Prozent weniger machen in der Wintervorbereitung und Rückrunde dann werden alle am Ende der Saison lange Gesichter machen. Besser muss die Einstellung zum Training werden. Da zu sein, auch wenn es kalt, nass und dunkel ist. Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause?

Es werden im Winter weder Zugänge noch Abgänge geben (Stand heute). Uli Weber wird beruflich wieder zurück ins Ausland gehen. Er wird uns auf und neben dem Platz fehlen. Das muss die Mannschaft jetzt intern kompensieren. 10 Spiele sind es noch. Wenn alle da sind und an einem Strang ziehen ist die Kadergröße nicht das Problem. Eventuell steigen 2 Spieler wieder zur Rückrunde ein, die in der Vorrunde nicht da waren. Abwarten!!! Wer holt sich die Meisterschaft in eurer Liga? Und wer steigt ab? Das wird bei uns in der Klasse noch eine ganz enge Nummer vermute ich. Aktuell stehen wir Ganz oben. Wenn das nach noch offenen 10 Spieltagen weiterhin so ist, wird das eine GANZ GROßE PARTY zum 100-jährigen Jubiläum. Aber das liegt in erster Linie an uns selbst und was die 3 direkten Konkurrenten (Leiselheim, Rheindürkheim und Gimbsheim) machen. Die Rückrunde wird noch spannend und jeder Punktverlust kann und wird wehtun. Ob jemand absteigen wird, weiß man ja nicht. Aber dann wird das wohl der aktuell Letztplatzierte sein vermute ich.

Frank Siedentopf, Trainer des FSV 1923 Abenheim