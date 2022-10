FSG Ottweiler-Steinbach II im Aufwind 2:0-Erfolg im Nachholspiel gegen Eiweiler

FSG Ottweiler II - SC Eiweiler 2:0 (1:0). Die FSG knöpfte zu Beginn der Partie nahtlos an die zweite Halbzeit aus dem Spiel gegen Eppelborn an. So begann die Elf von Christian Planz sehr druckvoll und ging auch folgerichtig durch Mohamed Regui mit 1:0 in Führung. Doch auch Eiweiler hatte seine Chancen und setzte sich vor allem immer wieder über die linke Angriffsseite durch. Zweimal stand dem Gastgeber allerdings das Glück zur Seite, als die Tilki-Elf gleich zweimal den Innenpfosten traf. In der Halbzeitpause nahm der Trainer der FSG taktisch einige Umstellungen vor und plötzlich lief das Spiel der Hausherren wieder besser. Endlich wurde sehenswert kombiniert und eine Vielzahl an Torchancen erarbeitet. Folgerichtig auch das 2:0, erneut durch Mohamed Regui.