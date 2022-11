FSA terminiert Auslosung für das Viertelfinale im Landespokal Landespokal +++ Paarungen für die Runde der besten acht werden am kommenden Dienstag gezogen

Unter ungewöhnlichen Voraussetzungen wird das Viertelfinale im Landespokal des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt ausgelost. Denn weil der Hallesche FC wegen seines vollgepackten Ligaalltags von Beginn an eine Runde in Verzug war und weil am vergangenen Wochenende dann auch noch witterungsbedingt die Achtelfinal-Begegnungen in Wernigerode und Blankenburg ausfielen, stehen bisher nur fünf der acht Viertelfinalisten fest.