Frühe Rote Karte besiegelt Niederlage der SFN Vechta

Nach zwei Spielen ohne Sieg gewannen die Rot-Weißen endlich. Schade für die Lohner, denn sie hatten eine gute Siegesserie hingelegt. Bereits zur Halbzeit stand es 2:0 durch Benny Bloemen und Tim Ripke. Amasya Spor-Torjäger Alper Yilmaz verkürzte nach einer Spielstunde. ,,Wir haben in einem zum Ende hin sehr umkämpften Spiel aufgrund unserer kämpferischen Leistung gewonnen”, sagte der Dammer Trainer Fabian Lang. Der Lohner Co-Spielertrainer Schorsch Hackmann: ,,Es war ein sehr hartes und hitziges Spiel auf Kunstrasen. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, aber wir haben unsere Chancen nicht genutzt.”

Am Ende des Spiels traf Flemming Sager für die Vechteraner. ,,Wir haben es trotz 80 Minuten Unterzahl bis zum Schluss offen gehalten, da die es nicht entschieden haben”, sagter David Riesner, der Trainer der SFN.

SV Blau-Weiβ Lüsche-SV Altenoythe 2:4

Die Lüscher konnten erneut nicht gewinnen. Zur Halbzeit stand es aber nur 1:2 und es gab daher noch Chancen. Tom Ostendorf erzielte das 1:1 und am Ende des Spiels traf Albi Dosti zum 2:4. Der SV Blau-Weiβ wartet immer noch auch den ersten Sieg in dieser Saison.

SV Blau-Weiβ Langförden-SV Petersdorf 1:4

Es war ein schwieriges Spiel für die Langfördener, obwohl es einigermaßen gut begann: André Wohlers erzielte das 1:1, doch in der zweiten Halbzeit zeigten sich die Cloppenburger viel zu stark. ,,Es war auf jeden Fall ein Sieg der Effizienz. Petersdorf hat die individuele Qualität gut ausgespielt. Dadurch haben sie am Ende auch verdient gewonnen. Eigentlich hatten wir das Spiel im Griff, verloren aber die Ordnung”, so Peter Siemer, der Langfördener Trainer.