Früh in Form: Schneverdingen mit Testsieg gegen Gellersen Der Bezirksligist besiegt Gellersen

Während der TSV Gellersen schon am 12. Februar in die Rückrunde der Landesliga Lüneburg startet, hat der TV Jahn Schneverdingen noch Zeit bis Anfang März. Dafür präsentierte sich die Beck-Elf in einer exzellenten Verfassung und zog die Partie schon vor dem Seitenwechsel auf seine Seite. Tarik Pepic (20.) und Tiago Fava (45.) brachten den Bezirkslisten in Führung, Florian Eggert (53.) baute sogar aus. Gellersen arbeitete sich mühsam zurück und verkürzte durch Jonas Kennemann (58.) und Malik Kozybaev (76.). Letztlich hatte aber Doppelpacker Fava (83.) das allerletzte Wort.