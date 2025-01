„Frauenfußball entwickelt sich brutal“: Leugner schwärmt von Beraterjob – und klärt über Zukunft auf

„Die Arbeit mit den Spielerinnen macht mir richtig Spaß“: Bayernliga-Spielmacher Daniel Leugner, hier beim Transfer von Maria Plattner zum FC Bayern, arbeitet im Frauenfußball als Berater. – Foto: FC Bayern (l.)/Privat (r.)

Icon League, Bayernliga und im Job: Bei Daniel Leugner dreht sich alles um Fußball. Nun spricht er über die Arbeit als Berater und seine Zukunft.

Zwei Übersteiger, ein Hackentrick und dann der perfekt getimte Doppelpass: Am Ende ein weiteres Traumtor in einem dreiminütigen Highlight-Video auf Instagram, in dem Daniel Leugner gestandene Amateurfußballer wie Schulbuben aussehen lässt. „Wer weiß, wo das geendet hätte, wenn du nicht nur aus Spaß und Freude Fußball spielen würdest“, sagte der ehemalige 1860-Trainer Frank Schmöller einst zu seinem früheren Schützling, der es trotz seines Talents nur auf zwei Regionalliga-Einsätze brachte. Ausgebildet bei 1860 München: Daniel Leugner überragt in der Bayernliga

Nach seiner Jugendzeit im Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860 München und einem kurzen Zwischenstopp beim FC Augsburg kickte Leugner bereits für fünf verschiedene Teams in der Bayernliga. Leugner war stets gesetzt, krönte sich zweimal zum Meister und stach mit 26 Scorern sogar im Landsberger Starensemble von Sascha Mölders heraus. Aktuell ist Leugner Dauerbrenner in Grünwald und arbeitet als Berater im Frauenfußball. Was begeistert ihn am Frauenfußball? Warum würde er bis zu achtmal pro Woche trainieren? Und bei welchem Angebot aus der Regionalliga er schwach werden würde, verrät Leugner im Interview.

Servus Daniel, andere Fußballer schalten im Winter ab und genießen die Auszeit. Du hast bei Hallenturnieren und bei der Icon League gezockt. Gibt es bei dir überhaupt eine fußballfreie Zeit? Nein, aber die Winterpause ist die schönste Zeit. Da kann ich in der Soccerhalle oder bei Turnieren spielen. Fünf plus eins, vier plus eins, mit Bande, oder ohne. Ich finde alles geil und liebe die Abwechslung. Dass es Formate wie die Icon League gibt, ist Weltklasse. Wenn ich eingeladen werde, bin ich dabei – fast egal wo. Durch meine Arbeit hat sich die Zeit ohne Fußball sowieso komplett erledigt. „Die Entwicklung ist einfach brutal und auch die Qualität ist viel besser geworden.“ Daniel Leugner über das Frauen-Team des FC Bayern und den Frauenfußball. Seit einem Jahr arbeitest du jetzt als Berater im Frauenfußball. Wie kam es dazu? Nach meinem Sportmanagement-Studium in Ismaning wusste ich nicht genau, was ich machen sollte. Weil ich den Frauenfußball schon ewig verfolge, hat mein bester Kumpel Marius Wolf den Kontakt zu seiner Agentur hergestellt, die ihr Team im Frauenfußball vergrößern wollten. Das hat für mich einfach perfekt gepasst. Du bist regelmäßig Zuschauer bei den Frauen des FC Bayern II, auch weil dort deine langjährige Freundin spielt. Wie intensiv verfolgst du den Frauenfußball? Ich habe in der Schule und auch durch meine Freundin viele Spielerinnen kennengelernt, die auf der ganzen Welt Fußball spielen. Die letzten zehn Jahre habe ich deshalb eigentlich durch die Bank alles verfolgt. Spätestens durch den Job schaue ich inzwischen mehr Frauen- als Männerfußball. Dann frage ich dich als Experte. Wie siehst du die jüngste Entwicklung? Als ich vor über zehn Jahren angefangen habe, Frauenfußball zu schauen, hat der FC Bayern noch in Aschheim gespielt. Jetzt spielt dort die zweite Mannschaft. Danach war die erste Mannschaft im Grünwalder Stadion – und jetzt spielen Sie teilweise in der Allianz Arena und füllen regelmäßig den Campus. Die Entwicklung ist einfach brutal und auch die Qualität ist viel besser geworden.

Daniel Leugner spielte mit seinem Spezl Amar Cekic im Finale der Icon League. – Foto: Instagram Screenshot/Leuges

„Nicht jeder Mann oder jede Frau ist für den Profifußball geschaffen. Für mich war das einfach nichts.“ Daniel Leugner über seine eigene Karriere als Spieler. Ein heiß diskutiertes Thema im Frauenfußball sind die Gehälter und die Unterschiede zum Männerfußball. Du bist als Berater nah dran. Wie siehst du das? Das mit den Gehältern ist kein Geheimnis, aber der Frauenfußball entwickelt sich und die Zahlen zeigen, dass es weiter bergauf geht. Neben den Gehältern muss auch die Infrastruktur wachsen. Auf jeden Fall macht mir die Arbeit mit den Spielerinnen richtig Spaß. Das klingt so als wäre das genau dein Ding. Bleibt Daniel Leugner jetzt Berater für Fußballerinnen? Genau. Man weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber das ist nicht mein Einstieg in den Männerfußball. Ich will dort weitermachen, wo ich bin.

Grünwald ist die fünfte Station in der Bayernliga: Daniel Leugner spielte bereits für Pullach, Pipinsried, Dachau und den TSV Landsberg. – Foto: Jenni Maul