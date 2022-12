Frauen: Schott-Dutzend vor Spitzenspiel 12:0-Erfolg bei Aufsteiger Bardenbach +++ Niederlage für Ober-Olm

Mainz . Ausrufezeichen des TSV Schott Mainz vor dem Spitzenspiel gegen Tabellenführer SV Elversberg am kommenden Sonntag: Die Regionalliga-Fußballerinnen siegten 12:0 bei Aufsteiger SV Bardenbach. Der SV Ober-Olm verabschiedete sich mit einem 0:4 in die Winterpause.

So., 04.12.2022, 14:00 Uhr

Saisontore Nummer 41 bis 52 im elften Spiel – eindrucksvoller Auftritt der Schott-Spielerinnen. Ein Viererpack gelang Linksaußen Lisa Gürtler (15., 17., 56., 59.), damit schoss sie sich mit nun 13 Treffern auf Platz 2 der Torjägerinnen-Liste. Diese führt Teamkollegin Nadine Anstatt an – nach ihren drei Toren beim Aufsteiger (8., 69., 72.) nun mit 22 Saisontreffern. Neben den Toren freute sich Schott-Abteilungschefin Nadine Kreß über „viel Ballbesitz, schöne Kombinationen“ . Beim Dutzend trafen zudem Ebru Uzungüney (5., 43.), Jana Löber (63.), Heidrun Sigurdadottir (85.) und Kathrin Becker (86.). Nun sind beim Tabellenzweiten alle heiß auf das Topspiel am Sonntag, 14 Uhr, gegen Spitzenreiter SVE. Alle Fans, die in Mainz-05- oder Schott-Kleidung erscheinen, haben freien Eintritt.