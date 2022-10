Frauen-Regionalliga: 0:4 im Kellerduell SC Opel nach Spiel gegen Herrenberg sechs Punkte hinter Platz neun

RÜSSELSHEIM . Das war bitter: Ausgerechnet im Kellerduell fingen sich die Regionalliga-Fußballerinnen des SC Opel Rüsselsheim zuhause gegen den VfL Herrenberg eine 0:4 (0:2)-Niederlage ein. Der rettende neunte Platz rückt bei sechs Punkten Rückstand in immer weitere Ferne. Mit erst einem Zähler steht der Aufsteiger aus Rüsselsheim am Tabellenende.

„Und jetzt kommen mit Weinberg und Hegnach zwei dicke Brocken“, sagt Trainer Stefan Diehl zu den nächsten Spielen gegen die beiden Spitzenteams. Da sei „Charakterstärke“ gefragt. „Und wir müssen uns in allen Belangen verbessern“, sagt Diehl, der krankheitsbedingt kurzfristig auf Lisa Schmitz und Sarah Sieber verzichten musste. Lorena Bernadie und Charline Paul gingen stark angeschlagen ins Spiel.

0:10 in den letzten beiden Spielen

Die Opel-Frauen zeigten wie in der Vorwoche beim 0:6 gegen Abstiegskonkurrent SV Alberweiler zu wenig. „In der ersten Halbzeit war es zwar besser. Wir sind auch ganz gut gestartet“, sah Diehl sein Team nur wenig vom Führungstreffer entfernt, als Laura Bennhardt aus spitzem Winkel unglücklich an der Torhüterin scheiterte. In der 27. Minute fiel dann aber das 0:1 infolge einer schlecht verteidigten Ecke. Nachdem Selena Botthof aus 16 Metern knapp verzogen hatte, mussten die Rüsselsheimerinnen kurz vor der Pause das nächste Gegentor hinnehmen. „Da war dann der Knick drin“, bedauerte Diehl. „In der zweiten Halbzeit ging nichts mehr. Da sind wir nur noch hinterhergelaufen.“