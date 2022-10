Frauen-Kreispokalfinale: Nauheim ist der Favorit SV Nauheim trifft am Mittwoch um 19.30 Uhr auf die FSG Kickers Mörfelden/Worfelden

RAUNHEIM. Die Rollen sind klar verteilt. Im Kreispokalfinale wollen die Verbandsliga-Fußballerinnen des SV Nauheim an diesem Mittwoch um 19.30 Uhr auf neutralem Platz im Sportpark Raunheim gegen Gruppenligist FSG Kickers Mörfelden/Worfelden ihrer Favoritenstellung gerecht werden. „Da zählt nur der Sieg“, meint SV-Coach Alexander Nikolai, der in der Liga erst einen Dreier mit seinem Team holen konnte und als Drittletzter in der Abstiegszone steht. „Die Kickers werden uns aber nichts schenken und haben nichts zu verlieren. Da müssen wir von Anfang an das Spiel machen.“