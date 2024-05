Das Jubeln der SGA-Kicker soll am Wochenende gegen Hellas Darmstadt weitergehen. – Foto: Mara Wolf

KOL: "Vollgas-Fußball" bei der SG Arheilgen In der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau steigt das Spitzenspiel, vor dem es Personalfragen gibt Verlinkte Inhalte KOL DA/GG SG Arheilgen SV Hellas

Darmstadt. 63, 62, 62. Spannender könnte eine Punktekonstellation vier Spieltage vor Schluss kaum sein. Und in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau kommt es am Donnerstagabend noch besser: Die SG Arheilgen, Tabellenführer, 63 Punkte, empfängt Hellas Darmstadt, Platz drei, 62 Punkte. Der Showdown auf dem Kunstrasenplatz der SGA, Anpfiff: 19.45 Uhr, live und in voller Länge im Stream bei echo-online.de zu sehen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. „Wir spüren extrem viel Vorfreude und wollen mit der nötigen Lockerheit ins Spiel gehen“, sagt Erik Appel, SGA-Trainer, der „beeindruckt von seiner Mannschaft“ ist, wie konstant sie zuletzt aufgetreten ist. Sieben Siege aus neun Spielen lautet die Bilanz des Spitzenreiters im Jahr 2024 – nur gegen den SV Hahn (1:2/62 Punkte), der als Zweiter ebenfalls noch ein Wörtchen um den Aufstieg in die Gruppenliga mitreden darf, und Olympia Biebesheim (0:1) setzte es knappe Niederlagen in diesem Jahr.

„Natürlich sind wir jetzt in der späten Phase der Saison froh, mit Druck um alles zu spielen und nicht um die Goldene Ananas“, so Appel, der gegen Hellas um zwei Stammspieler bangen muss. Marius Zeising, „der Kopf der Mannschaft“, wurde beim Sieg in Goddelau (2:0) am vergangenen Sonntag wegen Knie- und Fußbeschwerden geschont. Appel hofft, dass er am Donnerstag wieder einsatzbereit ist. Gleiches gilt für Abwehrspieler Yasin Rabiai, der in Goddelau mit einer Knieverletzung ausgewechselt wurde. Optimismus überwiegt

Doch so oder so, sagt Appel, überwiege der Optimismus vor dem Kracher-Spiel, das der Trainer und sein Team mit „Vollgas-Fußball“ auf ihre Seite ziehen wollen. Gleiches erwartet Appel allerdings auch vom Gegner, Hellas Darmstadt. Auch wenn dessen Formkurve nach nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Begegnungen deutlich nach unten zeigt, kann der Aufsteiger den direkten Durchmarsch noch realisieren.