Frauen: Hartes Stück Arbeit für Schott TSV siegt beim Favoritenschreck Issel +++ Ober-Olm verliert beim Tabellenführer

Mainz . Gemeinsam mit Tabellenführer SV Elversberg haben sich die Fußballerinnen des TSV Schott Mainz an der Regionalliga-Tabellenspitze leicht abgesetzt. Weil beide Teams siegten – und Titelverteidiger 1. FC Saarbrücken die zweite Niederlage in Folge kassierte.

Sieg beim Favoritenschreck, der eine Woche zuvor überraschend in Saarbrücken drei Punkte geholt hatte. „Es war ein hartes Stück Arbeit“, bilanzierte Schott-Abteilungsleiterin Nadine Kreß. Weil der TSV zunächst zwar dominant spielte und durch Lisa Gürtler (13.) in Führung ging, sich dann aber durch das 1:1 (63.) aus dem Konzept bringen ließ. Es waren die Saisontore 17 und 18 von Nadine Anstatt, die vor und nach dem 2:2 (78.) letztlich für den achten Sieg im neunten Saisonspiel sorgten (74., 83.). Mit 24 Zählern liegt Schott einen hinter Topteam Elversberg, Saarbrücken (ein Spiel mehr) folgt mit 20. Am 11. Dezember gastiert Elversberg in Mainz.