Frauen des SV Hegnach bleiben oben dran 4:2-Erfolg in der Frauen-Regionalliga beim VfL Herrenberg

Zu Gast war man beim Aufsteiger im Volksbankstadion bei bestem Fußballwetter und vor zahlreichen Zuschauern. Zwar gelang dem forschen VFL das erste und letzte Tor, doch am Ende nahm der SVH 3 Punkte mit nach Hause. Nach eigenem Einwurf auf Rechtsaussen wurde man in der 5.Minute ausgekontert und plötzlich lag der Ball im Hegnacher Netz als Leonie Kopp nochmal nachsetzte und mit verdecktem Schuß Anke Langwisch zum 1:0 überwand.

Danach hatte man Spiel und Gegner weitgehend im Griff und erst in den Schlußminuten ließ man den VFL zu Chancen kommen. Ein Freistoß von Leonie Kopp ging knapp daneben, und in der 83. spielte Lorena Alberto Stagel auf Jana Spengler die Anke Langwisch aus 11m keine Chance ließ beim 2:4. Bei der anschließenden Pressekonferenz wurden die Youngsters Amelie Schwahn (SV Hegnach) und Nele Raap (VFL Herrenberg) zu den Spielerinnen des Spiels gewählt

Schon frühzeitig hätte die durchgebrochene Isabel Janischowsky die Vorentscheidung besorgen können, doch schoß sie knapp daneben. Ebenso wie kurz danach erneut Arcangioli nach tollem Paß von Gina Rilling aus gleicher Position an da Silva scheiterte. Nach dem Wechsel zischte ein Weitschuß von Gillian Castor knapp drüber. Dann bediente Sara Reichel am Flügel Silvana Arcangioli deren Hereingabe da Silva nicht festhalten konnte und Gina Rilling drückte den Ball schließlich zum 1:3 über die Linie. Noch einen oben drauf setzte Gina Rilling mit einem fulminanten wie sehenswerten Weitschuß unter die Latte zum 1:4.

Nachdem man sich gefangen hatte wurde Silvana Arcangioli zentral in Szene gesetzt,, behielt frei vor VFL Torspielerin Jelissa Dias da Silva die Nerven und schob cool zum 1:1 ein. Nur wenig später ging ein Flankenversuch von Gillian Castor an die Hand einer Herrenberger Verteidigerin, und die umsichtige Schiedsrichterin Hannelore Pink zeigte sofort auf den Punkt. Souverän verwandelte Silvana Arcangioli den Strafstoß zum 1:2.

Wie kann ich mitmachen auf FuPa? (Überblick)

Was bietet FuPa.net für mich & meinen Verein? (Überblick)

Bildergalerien hochladen

An die Torwand im legendären ZDF-Sportstudio mit FuPa/Hartplatzhelden



Folgt uns auch auf:

Facebook: @FuPaBKZ

Instagram: @FuPaBKZ

Twitch: @FuPaBKZ

Twitter: @FuPaBKZ

______________

Kontakt zu FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald

Ihr wollt auch etwas über euer Spiel erzählen oder es gibt Neuigkeiten in eurem Team oder eurem Verein? Dann schreibt FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwazwald gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Des Weiteren könnt ihr als Vereinsverwalter euer Team verwalten, den Kader anpassen und Spielerprofile bearbeiten oder den neuesten Transfer vermelden. Wie das alles funktioniert, könnt ihr hier nachlesen. Zur Anmeldung auf FuPa geht es direkt hier - und natürlich ist alles kostenlos. Fragen und Anmerkungen dürft ihr jederzeit gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de schicken.