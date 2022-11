Franz Kaiser ist nicht mehr Trainer beim SV Eberhardzell Abteilungsleiter Tobias Rehm und Michael Heckenberger übernehmen bis zur Winterpause

Alle 13 Spiele gingen in der Saison verloren, folgerichtet belegt Eberhardzell mit 0 Punkte und 10:43 Toren den letzten Platz. Wie auch schon auf FuPa berichtet trägt zu dieser Situation auch die unglaubliche Verletztenmisere bei.



Nachdem Tobias Rehm Anfang September sein Kariereende als Spieler verkündete, möchte er zusammen mit Michael Heckenberger versuchen den Klassenerhalt doch noch zu schaffen. Auch wenn das sicherlich schon ein sehr schweres Unterfangen wird, bei 14 Punkten Rückstand in der Tabelle auf einen Nichtabstiegsplatz. Rehm teilte der SZ mit das der Wunsch wäre nach der Winterpause mit einem neuen Coach zu starten.



Am kommenden Sonntag nimmt der SV Eberhardzell beim SV Baustetten (Beginn 17 Uhr) den nächsten Anlauf die ersten Punkte in dieser Saison zu holen.