Fortuna verpflichtet Perspektivspieler Sönmez Der junge, ballsichere Mittelfeldspieler soll sich beim Regensburger Landesligisten weiterentwickeln

Atakan Sönmez hatte bereits im vergangenen Sommer zeitweise bei Fortuna mittrainiert und war hier positiv in Erscheinung getreten. Vor allem Morina fand Gefallen an dem ballsicheren Mittelfeldspieler, dem er großes Potenzial bescheinigt: „Ich fand ihn damals sehr gut. Er ist sehr jung und ich denke, da steckt viel Potenzial dahinter. Es war für mich ein persönliches Anliegen, dass er uns verstärkt und sich in der Rückrunde bei uns im Training weiterentwickelt.“ Natürlich wünschen sich Cheftrainer Helmut Zeiml und Co. zuoberst, dass sich der 19-jährige zügig in die Mannschaft einbindet und dass er das kommende Halbjahr nutzen kann, um seine Entwicklung voranzutreiben. „So dass wir nächste Saison mehr auf ihn bauen können“, so Morina, der froh darüber ist, einen jungen Spieler dazubekommen zu haben, „weil das immer meine Sicht der Dinge ist, dass wir da auch die Entwicklung in dieser Hinsicht voranführen“.



Der Spieler selbst wollte „unbedingt“ bei den Grünweißen spielen, freut sich auf die sicherlich große Herausforderung. Beim VfB Straubing kam Sönmez insgesamt auf 14 Landesliga-Einsätze, verpasste aufgrund eines langen Urlaubsaufenthaltes aber fast die komplette bisherige Saison. So wurde frühzeitig der Vertrag aufgelöst. In den älteren Jugendebenen wurde er von Kareth-Lappersdorf, der SpVgg Deggendorf und kurzzeitig von Schalding ausgebildet.



Bei Fortuna Regensburg sieht man den Neuen im Mittelfeld und hier eher defensivorientiert. Als „ballstark und technisch stark“ beschreibt Arber Morina ihn: „Das ich auch das, was ich für die Zukunft erhoffe: dass wir einen sehr ballstarken, ballsicheren Verteiler im Mittelfeld haben.“ Kommenden Montag, den 30. Januar, nehmen Bockes, Altenstrasser und Co. das Mannschaftstraining wieder auf. Bis zum Punktspielstart – am 26. Februar zu Hause gegen Bogen – schließen sich neben weiteren Einheiten ein viertägiges Trainingslager in Tirol vom 9. bis 12. Februar sowie vier Testspiele an: 4. Februar in Raigering gegen Bayernligist DJK Gebenbach, 5. Februar gegen Bezirksligist VfB Bach, 18. Februar am Kaulbachweg gegen die U19 des SSV Jahn sowie 19. Februar gegen Bezirksligist ATSV Kelheim.