Fortuna Köln trifft auf Schalke, Bonn gegen Köln, Gütersloh gegen SCP

Der dritte Teil des 29. Spieltags der Regionalliga West steigt am Sonntag: Fortuna Köln hat ein Heimspiel gegen den Tabellenvierten FC Schalke 04 II und kann wieder auf neun Punkte vor RW Oberhausen davonziehen. Der Bonner SC will im Derby gegen den 1. FC Köln II glänzen und das gilt auch für den FC Gütersloh und SC Paderborn II im Ostwestfalen-Vergleich.
Hier gibt es zuerst die Liveticker, im Anschluss folgen die Spielberichte.
30. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr 1. FC Köln II - SC Fortuna Köln
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - 1. FC Bocholt
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - SV Rödinghausen
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - SSVg Velbert
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Bonner SC
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - FC Gütersloh
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte - RW Oberhausen
So., 19.04.26 16:00 Uhr Wuppertaler SV - Borussia Mönchengladbach II
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: