Rödinghausen sorgt für WSV-Tristesse, RWO bleibt an Köln dran

Rödinghausen überrollt Bocholt. – Foto: IMAGO/ Klumpen Sportfoto

Es ist ein klares Zeichen im Abstiegskampf: Während der Wuppertaler SV sich am Freitagabend eine deftige 1:4-Pleite abholte, antwortete der SV Rödinghausen seinerseits mit einem überzeugenden 4:0-Sieg gegen den 1. FC Bocholt. Das rettende Ufer ist für den WSV damit auf fünf Punkte enteilt. Im Aufstiegskampf lässt sich RW Oberhausen unterdessen nicht abschütteln. Den Kleeblättern spielte beim 3:1-Sieg gegen die Sportfreunde Siegen auch ein Platzverweis in die Karten.

Die Lichter sind zwar noch nicht aus, aber der Wuppertaler SV verspielte eine wesentliche Chance auf einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Nun muss der WSV Daumen drücken, dass der SV Rödinghausen daraus keinen Profit schlägt.

VfL Bochum II – Wuppertaler SV 4:1

VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Daniel Hülsenbusch, Owono-Darnell Keumo, Mohammed Tolba, Dominic Volkmer (85. Vahidin Turudija), Lars Holtkamp, Niklas Jahn (85. Jamil Najjar), Henri Carlo Sanchez Fernandez (76. Luis Hartwig), Aurel Wagbe (76. Alessandro Crimaldi), Jonathan Akaegbobi (90. Jaden Korzynietz), Louis Köster - Trainer: Heiko Butscher - Co-Trainer: Frank Heinemann - Co-Trainer: Simon Schuchert

Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Levin Müller (79. Noah Heim), Toshiaki Miyamoto, Dominic-Maximilian Constantine Duncan, Jeff-Denis Fehr, Nicolas Hirschberger, Marko Stojanovic, Cenk Durgun (79. Salmin Rebronja), Vincent Schaub (72. Muhammed Bejdic), Fritz Kleiner (72. Semir Saric), Amin Bouzraa - Co-Trainer: Adli Lachheb - Trainer: Mike Wunderlich - Co-Trainer: Kevin Rodrigues-Pires

Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski (Remscheid) - Zuschauer: 1846

Tore: 0:1 Vincent Schaub (59.), 1:1 Henri Carlo Sanchez Fernandez (65.), 2:1 Henri Carlo Sanchez Fernandez (75.), 3:1 Luis Hartwig (78.), 4:1 Luis Hartwig (89.)

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Rödinghausen überrollt schwache Bocholter

Die erste dicke Möglichkeit entfiel auf die Bocholter. Arnold Budimbu schickte Charles-Jesaja Herrmann auf die Reise. Der hatte aus spitzem Winkel nur noch Dennis Gorka vor sich, doch der Schlussmann machte sich groß und verhinderte den Rückstand (8.). Auf der anderen Seite dann auch der SVR. Zunächst vergab Simon Breuer die dicke Möglichkeit ohne Gegnerdruck im Sechzehner (12.), wenig später war der Bann gebrochen. Ein Eckstoß wurde auf den Schädel von Tim Corsten verlängert, der problemlos den Führungstreffer herstellte (18.). Die Gäste witterten nun ihre Chance und legten kurz darauf. Ein langer Ball auf Eduard Probst reichte aus, um die FCB-Abwehr auszuhebeln. Der 25-Jährige ließ sich nicht zwei Mal bitten und vollendete mit seinem 15. Saisontreffer (27.). In der Folge stand der SVR sicher in der eigenen Ordnung, hätte kurz vor dem Halbzeitpfiff sogar durch Bauer für die Vorentscheidung sorgen können (44.). Bocholt leistete bis dahin überraschend wenig Gegenwehr und ermöglichte Rödinghausen weiter zu viele Räume. Marius Bauer stand am Ende eines Konters völlig frei und erzielte den 3:0-Treffer zur Vorentscheidung (53.). Nach einem weiteren Konter schraubte Probst das Ergebnis sogar noch weiter in die Höhe (67.), Bocholt war komplett von der Rolle. Dabei blieb es schlussendlich aber. Auch wenn Probst noch den Dreierpack hätte schnüren können (87.), reichte das Ergebnis für ein großes Ausrufezeichen im Tabellenkeller aus. 1. FC Bocholt – SV Rödinghausen 0:4

1. FC Bocholt: Paul Grave, Dawyn-Paul Donner (60. Paul Seidel), Jeff Mensah, Dominik Lanius, Ozan Hot (75. Philipp Hanke), Maximilian Adamski, Marlon Frey, Patrick Kurzen (46. Marvin Lorch), Arnold Budimbu, Nazzareno Ciccarelli (46. Cedric Euschen), Charles-Jesaja Herrmann (75. Maximilian Jansen) - Trainer: René Lewejohann

SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Tim Corsten, Viktor Miftaraj, Manuel Reutter (81. Leon Tia), Maxim Gresler, Mattis Rohlfing (78. Moritz Brasas), Marius Bauer (78. Marco Hober), Julian Schwermann (71. Paterson Chato), Simon Breuer, Eduard Probst - Trainer: Lars Fleischer

Schiedsrichter: Luca Marx (Badorf/Pingsdorf) - Zuschauer: 2001

Tore: 0:1 Tim Corsten (18.), 0:2 Eduard Probst (28.), 0:3 Marius Bauer (53.), 0:4 Eduard Probst (67.) ____

Gladbach dreht Rückstand im zweiten Durchgang

Es schien zunächst torlos in die Kabinen zu gehen. Lotte kam aber noch einmal gefährlich in den Strafraum. Der erste Schuss von hinter der Strafraumgrenze wurde geblockt, landete aber vor den Füßen von Luca Horn, dessen wuchtige Direktabnahme durch die Hosenträger von Maximilian Neutgens im Nezt landete (42.). Im zweiten Durchgang starteten die Jungfohlen die Aufholjagd. Divine Berko behauptete sich gegen mehrere Gegenspieler stark, steckte durch auf Yannick Michaelis, der mit seinem Abschluss ins lange Eck traf (61.). Die Gladbacher hatten nun in den entscheidenden Zweikämpfen die Nase vorne. Alejo Sarco tankte sich auch mit etwas Glück bis auf die Grundlinie durch, flankte ins Zentrum wo Len Wörsdörfer für seinen ersten Saisontreffer einköpfte (69.). Ein Highlight hatten die Gastgeber noch in petto. Nach einer Umschaltsituation legte Justin Adozi ins Zentrum zu Jan Urbich, der wuchtig in den Winkel traf (81.). Borussia Mönchengladbach II – VfL Sportfreunde Lotte 3:1

Borussia Mönchengladbach II: Maximilian Neutgens, Michel Lieder, Yassir Atty (46. Kemal Cirpan), Lion Schweers, Tyler Meiser (46. Len Wörsdörfer), Veit Stange, Niklas Swider, Jakob Zickler (58. Divine Dillon Berko), Yannick Michaelis, Justin Adozi (84. Josiah Uwakhonye), Alejo Sarco (70. Jan Urbich) - Trainer: Oliver Kirch

VfL Sportfreunde Lotte: Luca Böggemann, Denis Milic, Luca Kerkemeyer, Louis Hiepen, Kamer Krasniqi, Ben Klefisch (88. Marius Zentler), Shkrep Stublla (82. Jonas Kehl), Luca Horn (82. Diamant Berisha), Kaan Kurt (72. Andreas Wiegel), Max Ritter, Leon Demaj - Trainer: Fabian Lübbers

Schiedsrichter: Marc Waldbach

Tore: 0:1 Luca Horn (43.), 1:1 Yannick Michaelis (61.), 2:1 Len Wörsdörfer (69.), 3:1 Jan Urbich (81.) ____ Platzverweis bricht Siegen das Genick

ach zunächst fehlerbehaftetem Beginn wurde RWO immer stärker. Timur Kesims Kopfball flog nur knapp am Gehäuse vorbei (9.), wenig später musste Keeper Justin Ospelt bei einem Abschluss von Seok-Ju Hong eingreifen (12.). Die Kleeblätter erspielten sich in der Folge zwar keine drückende Dominanz, doch die leichten Vorteile sollten ausreichen. Ein Eckstoß prallte in den Rückraum auf Eric Gueye, der aus über 20 Metern Maß nahm und wuchtig im Eck landete (26.). Auch die nächste Ecke konnte von den Oberhausenern gewinnbringend genutzt werden. Kesims Kopfballversuch landete bei Matona-Glody Ngyombo, der mit der Hacke zum 2:0 traf (32.). Von Siegen kam bis dahin und in der Folge recht wenig, vielmehr mussten die Krönchenstädter sich bei Ospelt bedanken, dass er nach Martin Niemeyers Abschluss den dritten Gegentreffer verhinderte (45.). Im zweiten Durchgang begannen die Siegerländer wieder etwas aktiver, Dustin Willms verfehlte nach Vorlage von Arif Güclü zunächst noch das Gehäuse hauchzart (50.). Die Gäste blieben am Drücker. Shaibou Oubeyapwa gab in den Rückraum auf Willms ab, dessen platzierter Abschluss auch nicht von Kevin Kratzsch gestoppt werden konnte (52.). Doch statt weiterer Aufbruchsstimmung herrschte zunächst Ernüchterung. Leonhard von Schroetter musste das Feld per Ampelkarte verlassen (55.). Den Vorteil machte sich RWO zu Nutze. Lucas Halangk stand im Zentrum völlig frei und stellte problemlos wieder den alten Zwei-Tore-Vorsprung her (64.). Daran brannte in der Schlussphase auch nur noch wenig an, Willms versuchte sich von der Mittellnie mit einem schlitzohrigen Abschluss, doch verfehlte das Tor. Somit hält RWO einen Sechs-Punkte-Rückstand auf Tabellenführer Köln. RW Oberhausen – Sportfreunde Siegen 3:1

RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Simon Ludwig, Michel Niemeyer, Eric Gueye, Luca Schlax, Matona-Glody Ngyombo, Alexander Mühling (77. Phil Sieben), Lucas Halangk, Burinyuy Nyuydine (66. Moritz Stoppelkamp), Seok-ju Hong (86. Ayman Aourir), Timur Kesim - Trainer: Sebastian Gunkel

Sportfreunde Siegen: Justin Ospelt, David Kammerbauer, Tom Henrik Gutsch, Leonhard Von Schroetter, Jan-Luca Rumpf, Georgios Mavroudis (65. Elsamed Ramaj), Dennis Brock (82. Leon Pursian), Shaibou Oubeyapwa (58. Rikuhei Nabesaka), Arif Güclü (65. Jannik Krämer), Ömer Tokac, Dustin Willms (82. Paul-Philipp Besong) - Trainer: Boris Schommers

Schiedsrichter: Lukas Dahmann (Siegburg )

Tore: 1:0 Eric Gueye (26.), 2:0 Matona-Glody Ngyombo (32.), 2:1 Dustin Willms (52.), 3:1 Lucas Halangk (63.)

Gelb-Rot: Leonhard Von Schroetter (56./Sportfreunde Siegen/) ____

Wiedenbrück mit dem Rücken zur Wand, Düsseldorf schon fast gerettet

Der Druck lag vor der Partie klar auf Seiten des SCW, dem am Tabellenkeller allmählich die zeit davonrennt. Jubeln durfte aber die Fortuna. Nach Eckstoß von Deniz Bindemann köpfte Mechak Quiala-Tito zur Führung ein (30.). Wiedenbrück konnte daraufhin keinen wesentlichen Widerstand leisten, die Düsseldorfer verwalteten die Führung über weite Strecken. Nach knapp über einer halben Stunde legten die Hausherren nach. Simon Vu fand mit einem Zuspiel in die Spitze Karim Affo, der Marcel Hölscher umkurvte und ins leere Tor traf (66.). Nahezu mit dem Schlusspfiff köpfte Noah Egouli den Ball auch noch zum 3:0 ein (90.). Sollte die Erste Mannschaft ihre Klasse halten, dürfte auch der Zwoten der Klassenerhalt nicht mehr zu nehmen sein. Wiedenbrück bräuchte wiederum ein mittelgroßes Wunder, um sich noch aus der roten Zone zu hieven. Fortuna Düsseldorf II – SC Wiedenbrück 3:0

Fortuna Düsseldorf II: Florian Schock, Leonard Brodersen, Tom Barth (63. Andriy Honcharenko), Ben Eze, Noah Egouli, Moritz Montag (90. Conor David Tönnies), Maksym Len, Simon Vu (78. Kaden Amaniampong), Deniz Bindemann (90. Noah Nikolaou), Mechak Quiala-Tito (63. Karim Affo), Lennart Garlipp - Trainer: Jens Langeneke

SC Wiedenbrück: Marcel Hölscher, Timo Kondziella, Nikola Aracic, Daniel Sanchez Ruiz Diaz, Joschka Kroll, Maik Amedick, Benjamin Friesen, Mats Brune, Vigo Wernet, Konstantin Gerhardt, Davud Tuma - Trainer: Dominik Sammer

Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers) - Zuschauer: 360

Tore: 1:0 Mechak Quiala-Tito (30.), 2:0 Karim Affo (66.), 3:0 Noah Egouli (90.+4) ____ Liveticker: Bonner SC - 1. FC Köln II

____ Liveticker: FC Gütersloh - SC Paderborn II

Morgen, 14:00 Uhr FC Gütersloh FC Gütersloh SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 II 14:00 PUSH

____ Liveticker: Fortuna Köln - FC Schalke 04 II

Morgen, 14:00 Uhr SC Fortuna Köln Fortuna Köln FC Schalke 04 Schalke 04 II 14:00 live PUSH

____ Liveticker: SSVg Velbert - Borussia Dortmund II

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So geht es weiter

30. Spieltag

17.04.26 1. FC Köln II - SC Fortuna Köln

18.04.26 VfL Bochum II - 1. FC Bocholt

18.04.26 Borussia Dortmund II - SV Rödinghausen

18.04.26 FC Schalke 04 II - SSVg Velbert

18.04.26 SC Wiedenbrück - Bonner SC

18.04.26 SC Paderborn 07 II - Fortuna Düsseldorf II

18.04.26 Sportfreunde Siegen - FC Gütersloh

18.04.26 VfL Sportfreunde Lotte - RW Oberhausen

19.04.26 Wuppertaler SV - Borussia Mönchengladbach II

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