Fortuna Düsseldorf: Ultras enttäuscht vom Verein Sie beklagen in einem offenen Brief, dass Fortuna ihre Gesprächsangebote abgelehnt habe.

In der Aufarbeitung der Vorkommnisse sei man damit einverstanden, dass es Stadionverbote wegen des Platzsturms gegeben hatte. Für den Logen-Vorfall halte man eine derartige Sanktion indes nicht für angemessen. Nicht zum ersten Mal hätte Fortuna die Problematik von Gästefans auf der Südtribüne nicht in den Griff bekommen.

In besagtem Spiel gegen den FCK hatte sich ein weiterer Vorfall ereignet. Laut Ultras sei aus einer VIP-Loge ein Glas in die Kurve geworfen worden, angeblich von einem FCK-Fan. Zwei Fortuna-Fans seien dabei verletzt worden. Daraufhin hätten mehrere Düsseldorfer sich zur Loge aufgemacht, wo es zu einer Auseinandersetzung kam.

In dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, heißt es: „,Ewige Liebe Fortuna geschwor’n. Seite an Seite immer nach vorn’. So lauten die Zeilen unseres Kurvenlieds. Zudem zieren diese Worte seit Saisonbeginn eine neue Fahne, die nun seit mehr als einem halben Jahr im Oberrang hängt. Die Parole symbolisiert einerseits unsere Verbundenheit zu Fortuna Düsseldorf, andererseits soll sie sinnbildlich für einen Schulterschluss zwischen Verein und Kurve stehen.“ Auch Fortuna würde diesen Spruch für verschiedene Zwecke verwenden.

Ultras bemängeln Kommunikation

Viel mehr störe man sich allerdings an der Vorgehensweise an sich. Die Ultras bemängeln Kommunikationsprobleme mit dem Verein. Gesprächsangebote seien abgelehnt worden oder man sei auf später vertröstet worden. Wenige Tage vor dem Magdeburg-Spiel sei es schließlich zu einem Treffen gekommen, bei diesem sei man vor vollendete Tatsachen gestellt worden. „Uns geht es in erster Linie nicht um die Stadionverbote an sich“, heißt es weiter in dem Schreiben. „Vielmehr fordern wir Fortuna dazu auf, zukünftig eher mit uns in den Dialog zu treten, die Aufarbeitung solcher Vorkommnisse fair zu gestalten und mit uns auf Augenhöhe zu kommunizieren. Wer sich mit Leitsprüchen der Fans brüstet, muss diese auch mit Leben füllen können.“

Und was sagt Fortuna dazu? Auf Anfrage unserer Redaktion antwortet der Verein: „Den Brief der Ultras haben wir zur Kenntnis genommen. Nach den Vorfällen beim Heimspiel gegen Kaiserslautern galt es aber zunächst, die Ereignisse eingehend aufzuarbeiten. Es gab auch keine Sanktionen gegen Fangruppen, sondern wir haben uns mit den Personen, die im Rahmen des Spiels gegen Kaiserslautern identifiziert wurden, im Rahmen der Stadionverbotsrichtlinien mit persönlichen Anhörungen auseinandergesetzt. Dialog wird immer der Weg des Vereins sein.“