Fortuna Düsseldorf II: Der Auswärtserfolg schmerzt Der vermutlich lange Ausfall von Maxim Schröder überschattet den 4:1-Sieg der U23.

Zur ganzen Wahrheit gehörte jedoch auch, dass der Verlauf der Partie dem Michaty-Team in die Karten spielte. „Wir haben zu den richtigen Zeitpunkten die Tore gemacht“, räumte der Fußballlehrer ein. Schon nach vier Minuten hatte Jona Niemiec die Mannschaft nach einem schönen Angriff über mehrere Stationen in Führung gebracht. Der zweite Treffer durch Maxim Schröder fiel just nach der ersten Drangphase der Kölner. Und das 3:0 – ebenfalls durch den bärenstarken Flügelspieler – zwei Zeigerumdrehungen nach der Halbzeit.

Umso schwerer wog der verletzungsbedingte Ausfall des 18-Jährigen nach etwas mehr als einer Stunde. Ohne Gegnereinwirkung war Schröder vor der eigenen Eckfahne zu Boden gesunken, hatte sich kurz an den hinteren Oberschenkel gefasst und mit seinen beiden Zeigefingern angedeutet, umgehend ausgewechselt werden zu müssen. Die erste Diagnose: Verdacht auf Muskelbündelriss. Gut möglich, dass der Doppeltorschütze in diesem Jahr kein Spiel mehr absolvieren wird.

Langer Ausfall droht

Dabei hatte sich der ehemalige Münsteraner, der zu Saisonbeginn bereits längere Zeit ausgefallen war, seit seiner Genesung in den vergangenen Wochen in eine immer stärkere Form gebracht. Gegen Schalke II (2:4), Kaan-Marienborn (3:1) und Düren (2:0) bereitete Schröder jeweils ein Tor vor. Den Doppelpack am Sonntag in Köln und seinen bis dato einzigen Treffer am ersten Spieltag gegen Wiedenbrück (1:2) in die Rechnung einbezogen, weist seine Bilanz nach sechs Einsätzen also ebenso viele Scorerpunkte auf.

„Maxim hat eine sehr hohe Qualität, viel Zug zum Tor und einen sehr guten Abschluss“, lobte Michaty nach der Partie. „Wenn er den Ball hat, hat man immer das Gefühl, dass etwas passieren kann – sei es eine Vorbereitung, seien es Abschlüsse. Das hat er wieder gezeigt.“ Verständlich, dass der Coach angesichts des Verlustes Schröders trotz der besten Saisonleistung von einem „leider sehr teuer“ bezahlten Sieg sprach.