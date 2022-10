Der Fortuna-Kapitän Joseph Meier (blau) und seine Teamkollegen sind mit dem Start in die neue Saison sehr zufrieden. Vor allem die Defensive macht den Tabellenführer in der Bezirksliga so stark. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

Fortuna-Coach Pavlicic: "Sind stark genug fürs Landesliga-Mittelfeld" Der Bezirksligist aus Mombach befindet sich nach elf Spieltagen auf dem ersten Tabellenplatz +++ Auch weil der Verein am Trainer festhielt

Mainz. Nach vier Jahren in der Landesliga musste Fortuna Mombach in der vergangenen Saison den Abstieg in die Bezirksliga hinnehmen. Für den Teammanager Mirko Vorih war dies jedoch kein Grund den Trainer Milan Pavlicic in Frage zu stellen. Im Gegenteil, die sportliche Leitung des Vereins wollte unbedingt mit dem Übungsleiter weiterarbeiten. Mit zwölf Neuzugängen und dem wiedergefundenen Selbstbewusstsein führen die Mainzer nach elf Spieltagen die Tabelle der Bezirksliga an. Die Kontinuität bei der Fortuna aus Mombach hat sich somit ausgezahlt.

"Nicht alles in der letzten Saison war schlecht" Sowohl der Teammanager als auch der Trainer von Fortuna Mombach waren bereits in der vergangenen Saison an der Kaderplanung beteiligt. Doch mit dem Verlauf der vergangenen Saison wurden es immer weniger Spieler, die Trainer Pavlicic am Spieltag zur Verfügung standen. "In der Regel hatten wir einen oder maximal zwei Spieler auf der Ersatzbank", erinnert sich der Übungsleiter an die Landesligasaison. Gründe hierfür waren einerseits eine andauernde Verletzungsmisere sowie die Verpflichtung von Neuzugängen im vergangenen Sommer, auf die der Verein nicht nachhaltig zählen konnte. Vor allem der sportliche Leiter Vorih suchte die Fehler bei sich: "Ich habe aus meinen Fehlern definitiv gelernt. Wir haben zu viele Spieler geholt, die unzuverlässig waren." In diesem Sommer habe er bei Verpflichtungen von neuen Spielern vor allem auf den Charakter und die Teamfähigkeit geachtet. Verletzungspech und Unsicherheit Neben dem kleinen Kader taten dem Landesligist vor allem die Ausfälle von zahlreichen Stammspielern extrem weh. Zwischenzeitlich musste der Landesligist mit dem Ausfall von sieben bis acht Spielern gleichzeitig zurecht kommen. In dieser Saison sind Spieler wie Mittelfeldspieler Karsten Endrich und Verteidiger Fabian Steinmetz wieder regelmäßig mit von der Partie. Auch die Gegebenheiten auf der Ersatzbank haben sich komplett gewendet. Übungsleiter Pavlicic kann regelmäßig auf 22 bis 25 Spieler bauen. "Diese Breite ist enorm wichtig", erläutert der Teammanager, "wir wollen den Druck auf die Stammspieler hochhalten. Davon profitieren sowohl der erfahrene Kern als auch die jungen Neuzugänge." "Extrem hungrige" Truppe Auch der mannschaftliche Zusammenhalt habe sich im Vergleich zur vergangenen Saison deutlich gewandelt, erklärt Kapitän Joseph Meier. "Es hat sich sehr viel verändert im Vergleich zu letzten Saison. Neben dem kleinen Kader hat auch die Chemie und Einstellung in der Mannschaft einfach nicht gestimmt." In dieser Saison sei das jedoch völlig anders. "Alle Neuzugänge haben sofort eingeschlagen. Diese Truppe ist extrem jung und vor allem hungrig. Jeder möchte von dem Anderen lernen und erfolgreich sein." Der Trainer und sein Kapitän sind sich einig: Mit dieser Mannschaft würde man eine bessere Rolle in der Landesliga spielen. Milan Pavlicic geht sogar soweit, dass er seinen Männern einen Platz abseits der Abstiegssorgen zutraut: "Wir sind in der jetzigen Verfassung definitiv stark genug fürs Landesliga-Mittelfeld."