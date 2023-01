Ford-Cup: Rot-Weiß Thalheim triumphiert im Neunmeterschießen Ford-Cup +++ Finalsieg über den Verbandsliga-Kontrahenten SSC Weißenfels

Die 23. Auflage des Ford-Cups ist Geschichte. Am Samstag wurde in der Dessauer Anhalt-Arena ein weiterer Sieger des legendären Fußball-Hallenturniers ermittelt.

Thalheim behält im Finale die Nerven

In diesem Jahr jubelten die Kicker von Rot-Weiß Thalheim. Sie stemmten am Ende den begehrten Pott, der ihnen vom namensgebenden Autohaus-Geschäftsführer Stefan Herl überreicht wurde, vor 751 Zuschauern in die Höhe. Nach einem Verbandsliga-internen Finale besiegten die Thalheimer den SSC Weißenfels im Neunmeterschießen mit 5:2.

Die Lokalmatadoren, Verbandsligist SV Dessau 05 und das Landesklasse-Team des Dessauer SV 97, mussten sich mit Platz vier (05) und acht (DSV 97) begnügen. Vor allem die Nullfünfer hatten sich ein wenig mehr ausgerechnet. Sie wollten im 23. Jahr ihrer Turnierteilnahme endlich einmal den Pott in den Schillerpark holen. Dass daraus nichts wurde, lag allein daran, dass der Mannschaft von Cheftrainer Dimitrios Mitsis zweimal im Neunmeterschießen die Nerven versagten und sie nach den torlosen Unentschieden im Halbfinale gegen Thalheim und adäquat im Spiel um Platz drei gegen die Oldies der Bundesliga Auswahl Ost nur auf Rang vier landeten.

Junior Schenk überzeugt im 05-Gehäuse

„Trotzdem bin ich nicht unzufrieden“, resümierte Trainer Mitsis, „wir haben kein Spiel in der regulären Spielzeit verloren und zweimal in Unterzahl den Ausgleich kassiert“, fügte der 32-jährige Grieche an. Er lobte besonders Torhüter Max Schenk. Der 18-Jährige vertrat Stammkeeper Zicos Resvanis und überzeugte wie schon 48 Stunden zuvor beim Midewa-Cup-Hallenturnier in Sandersdorf. Dort belegte Dessau 05 den siebten Platz. „Auch heute hat er seine Nominierung mit einer guten Leistung gerechtfertigt und war ein großer Rückhalt“, schloss sich Routinier Benjamin Girke lobend an. Schenk selbst blieb bescheiden und sagte: „Ich bin gut im Team aufgenommen worden, habe mich natürlich darüber gefreut, dass man mir das Vertrauen geschenkt hat und vor dem heimischen Publikum war ich schon ein wenig nervös.“

Der zweite Vertreter aus der Bauhausstadt, der Dessauer SV 97, beendete das Turnier nach einer 3:4-Niederlage im Neunmeterschießen gegen die SG Reppichau als Letzter. Trotzdem war Trainer Matthias Meinicke mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden: „Wir waren der Underdog und haben uns gut präsentiert.“

Turnierdirektor Hirsch zeigt sich zufrieden