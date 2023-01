Anhalt-Arena öffnet ihre Pforten: In Dessau steigt wieder der Ford-Cup Ford-Cup +++ Das traditionsreiche Hallenturnier kehrt an seine gewohnte Austragungsstätte zurück

Durchschnittlich 60,55 Tore fielen in den bisherigen Ausgaben des traditionsreichen Ford-Cups in Dessau. Entsprechend dürfen sich die Zuschauer auf viele Treffer und große Unterhaltung freuen, wenn die Anhalt-Arena am Sonnabendnachmittag die Pforten für den 23. FORD GEISSEL ANHALT-CUP öffnet.

Dann sorgen Top-Teams aus der Region wieder für "hitzige Derbys, spannungsgeladene Spiele, schicke Tricks und Tore", wie es in der Ankündigung des Veranstalters "Anhalt Sport" steht. Das Teilnehmerfeld kann sich in jedem Fall auch in diesem Jahr wieder sehen lassen, wenngleich mit dem VfL Halle 96, der 2020 bei der letzten Auflage unterm Hallendach siegte, und der SG Union Sandersdorf, die die Sommer-Edition 2022 für sich entscheiden konnte, die - wenn man so will - beiden amtierenden Titelträger fehlen.

Dafür schicken mit dem SSC Weißenfels, der SG Rot-Weiß Thalheim, dem SV Dessau 05 und dem CFC Germania aber gleich vier Verbandsligisten eine Auswahl ins Rennen. Hinzu kommen die Landesligisten Grün-Weiß Piesteritz und SG Reppichau, der Lokalmatador Dessauer SV 97 aus der Landesklasse sowie die Bundesliga-Auswahl Ost, die sich mit namhaften Ex-Profis wie Ingo Hertzsch, Daniel Ziebig oder Dariusz Wosz angekündigt hat. Um 15:05 Uhr ertönt in der Anhalt-Arena der erste Anpfiff. Für Kurzentschlossene öffnet um 14 Uhr die Tageskasse.