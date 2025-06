Folgen des Düren-Castings: Regeländerung in der Regionalliga West

Die Regionalliga West schrieb 2024/25 einige besondere Geschichten, die mitunter auch den Verband zum Handeln ermutigt haben. So reagiert der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) ab sofort mit drastischen Strafen bei Rückzügen, allerdings steht auch das deutschlandweit aufgegriffene Spielercasting des 1. FC Düren im Fokus der Funktionäre. Ein solches Vorgehen ist nach Ablauf der Transferperiode II nicht mehr möglich.

Am Mittwoch hat der WDFV über Regeländerungen informiert. Neben der neuen 15-Punkte- und 10.000-Euro-Strafe bei Rückzügen aus der Regionalliga West müssen Vereine demnächst ausschließlich in der bereits vorhandenen Spielberechtigungsliste stöbern, sollten Spieler nach Ablauf der Winter-Transferperiode abwandern. Konkret geht es in diesem Fall um den 1. FC Düren, der nach einer Massen-Kündigung aller Spieler wegen seiner Insolvenz kurzerhand im April ein Spielercasting veranstaltete.

Vereinslose Spieler erhalten nach Ablauf der Wechselperiode II keine Einsatzberechtigung mehr