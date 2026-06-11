FLVW-Chaos: Muss Mastbruch in der Landesliga bleiben? Wir fragen euch!

– Foto: Christian Bunge

Waren es in der vergangenen Spielzeit Pleite-Vereine wie der TuS Bövinghausen, der KFC Uerdingen oder Türkspor Dortmund, die für ein unrühmliches Saisonende gesorgt haben, ist es dieses Mal der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) selbst, der ein Chaos herbeigeführt hat.

Nachdem der SuS Stadtlohn als punktgleicher Bezirksliga 11-Vizemeister knapp zwei Wochen nach Saisonende in die Landesliga aufsteigen darf, steht die Entscheidung in der Landesliga Staffel 1 noch aus. Der Hövelhofer SV, der SVKT 07 Minden und die SF DJK Mastbruch waren am Ende punktgleich, Mastbruch landete aufgrund des schlechteren Torverhältnisses "unter dem Strich".

Nimmt man die "Stadtlohn-Entscheidung", wäre es vermeintlich nur logisch, wenn auch eine Entscheidung zugunsten Mastbruchs gefällt wird. Nach hiesigen Erkenntnissen wird die DJK notfalls auch mehrere Instanzen durchlaufen, "um Recht zu bekommen".

Was sagt ihr? Muss Mastbruch aufgrund der "fehlerhaften" Auf- und Abstiegsregelung der Klassenerhalt zugesprochen werden?