Bezirksliga-Vizemeister steigt nach FLVW-Fehler in die Landesliga auf

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Da dies nicht passiert ist, darf der SuS Stadtlohn zusammen mit dem punktgleichen Bezirksliga 11-Meister TSV Raesfeld in de Landesliga aufsteigen. Beide werden sich in der kommenden Spielzeit in der Landesliga 4 wieder treffen.

Wie unter der Woche berichtet , ist dem Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) ein Fehler in der Auf- und Abstiegsregelung unterlaufen. Der jahrelange klare Passus bezüglich der Regelung bei Punktgleichheit wurde - wahrscheinlich versehentlich - entfernt. Entsprechend entschied vermeintlich in der abgelaufenen Spielzeit 2025/26 im überkreislichen Fußball nicht das Torverhältnis, sondern es hätte Entscheidungsspiele geben müssen.

Aufgrund der Stadtlohner Beschwerde hat sich der FLVW auf einen "Deal" geeinigt, wie Stadtlohns Sportlicher Leiter Hendrik Maduschka mitteilt: "Der Verband hat Mitte der Woche Kontakt zu uns aufgenommen und einen Dialogvorschlag gemacht, damit es nicht in ein langes Verfahren geht, welches die Planungen auf die neue Saison schwierig macht. Wir ziehen danach unsere offizielle Beschwerde zurück, werden nicht als Meister geführt und bekommen keinen Startplatz im Westfalenpokal. Im Gegenzug werden wir in die Landesliga aufgenommen. Der Verband sieht seine Regelung immer noch als ausreichend an, wir sind immer noch der Meinung, dass wir mit der Regelung der aktuellen Saison das Anrecht auf ein Entscheidungsspiel gehabt hätten. Trotzdem sind wir froh in Zusammenarbeit mit dem Verband den Kompromiss gefunden zu haben und nicht einen weiteren Rechtsweg prüfen zu müssen."

Auch an den Konkurrenten richtet Maduschka noch Worte: "An dieser Stelle ist es uns auch noch mal wichtig zu betonen, dass wir die Leistung vom TSV Raesfeld anerkennen und der Ziel unserer Beschwerde es nicht war diese zu schmälern. Auch sie haben den Aufstieg in die Landesliga in dieser Saison absolut verdient."