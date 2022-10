Florian Witte erzielt lupenreinen Hattrick binnen vier Minuten 6:2-Sieg des SV Meißendorf gegen den SV Hambühren

Als Florian Witte in der 78. Spielminute ausgewechselt wurde, ist ihm zuvor etwas gelungen, was er vermutlich nicht so schnell vergessen wird. Der Stürmer des SV Meißendorf erzielte im Spiel gegen den SV Hambühren einen lupenreinen Hattrick binnen nur vier Minuten.

Am vergangenen Sonntag spielte der SV Meißendorf in der 1. Kreisklasse Celle gegen den SV Hambühren. Bis zur Halbzeit stand es zwischen den beiden Kontrahenten noch 1:1-Unentschieden. Nachdem Moritz Popien die Hausherren in der 69. Spielminute durch seinen zweiten Treffer in Führung schoss, begannen ab der 72. Spielminute die unverbesserlichen vier Spielminuten (72., 74. und 76.) des Florian Witte.

Am Ende setzte sich der SV Meißendorf mit 6:2 durch. Moritz Popien erzielte noch seinen dritten Treffer des Tages zum zwischenzeitlichen 6:1.