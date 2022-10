Florian Nagel geht selbstbewusst ins Topspiel

Der Fußball-Landesligist TuS Harsefeld hat sieben Mal in Folge gewonnen. Nun reist der TuS selbstbewusst zum SV BW Bornreihe, glaubt daran, dem Tabellenführer die erste Niederlage beifügen zu können. Florian Nagel hofft, dabei helfen zu können.

Während der Woche kurierte Florian Nagel einen Infekt aus. "Es wird besser", sagte er, "ich hoffe, dass es am Sonntag wieder geht." Der 30-Jährige bildet in dieser Saison zusammen mit dem 33 Jahre alten Manuel Detje die Doppel-Sechs beim TuS Harsefeld, und diese Doppel-Sechs hat großen Anteil an der derzeit funktionierenden Einheit.

Nach drei Kantersiegen (6:1, 7:1 und 6:0) musste sich der TuS Harsefeld zuletzt gegen den kompakten TSV Etelsen den 2:0-Sieg erarbeiten. Nach dem Erfolg betonte TuS-Sportdirektor Alexander Martens, dass mittlerweile die Automatismen greifen. Martens sieht den Tabellenzweiten TuS Harsefeld als die Mannschaft, die beim Tabellenführer SV BW Bornreihe im Auswärtsspiel am Sonntag für die erste Saisonniederlage sorgen kann. "Das sehe ich ähnlich", sagt Nagel, "wir haben einen Lauf, da bin ich guter Dinge." Der Stolperstart mit der Niederlage in Verden und dem Unentschieden gegen Hambergen ärgern noch immer, mit Blick auf die Tabelle fehlen diese Punkte auf Primus Bornreihe. "Da haben wir unnötig Punkte gelassen", sagt Nagel.

Noch immer nicht bei 100 Prozent

Als Florian Nagel während der Winterpause der vergangenen Saison vom Regionalligisten D/A zum TuS Harsefeld wechselte, kam er mit einer Knöchelverletzung. Während der Meisterschaftsrunde lief es bei ihm und für den TuS nicht rund. Seit der Sommerpause ist zumindest dieses Thema vergessen. Auf die Frage, warum er plötzlich torgefährlich ist, muss Nagel erst mal lachen und sagt dann: "Weiß ich auch nicht. Vielleicht weil mich die Knöchelbeschwerden nicht mehr behindern." In den neun Saisonspielen hat er schon fünf Tore erzielt und fünf weitere vorbereitet.