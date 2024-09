FLF-Männer: erstes Heimspiel gegen Belarus

Nach der schwachen Auftaktbegegnung in Nordirland tritt die FLF-Auswahl am heutigen Nachmittag gegen ein Team an, auf das man früher fast abonniert zu sein schien, nämlich Weißrussland bzw. Belarus. Wie am Samstag bekanntwurde, wird man die Partie ohne Gerson Rodrigues bestreiten, der einmal mehr aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader geworfen wurde. Mit Danel Sinani und Maxime Chanot kehren zwei in Nordirland gelb gesperrte Akteure dagegen zurück.

Es kommt nicht von ungefähr, dass in der Nations League Teams von ungefähr derselben Leistungsstärke gegeneinander antreten. So ist Belarus, das seine Heimspiele weiterhin in Ungarn austrägt, die Nummer 99 der Welt und liegt damit in der europäischen Rangliste nur zwei Plätze hinter Luxemburg. Die Trends zeigen aber in entgegengesetzte Richtung. Entsprechend wird es wohl zu einem nächsten offenen Duell gegen einen relativ unbekannten Gegner kommen. Um zu bestehen, muss die FLF-Auswahl aber viel stärker als in Belfast auftreten.

Für die Fans bietet sich bei der Anreise dagegen eine Premiere an: erstmals seit Eröffnung der Tram-Linie bis zum Stadion findet dort auch ein Fußball-Länderspiel statt, so dass man neben der Anreise per PKW oder Bus auch mit der Straßenbahn zum „Stade de Luxembourg“ fahren kann. FuPa berichtet per Liveticker von der Partie, Anstoss ist um 15 Uhr, über 6.000 Karten wurden im Vorverkauf abgesetzt.