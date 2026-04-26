Fischerhude mit Last-Minute-Ausgleich im Kellerduell TSV mit zweitem Unentschieden in Folge von FuPa Lüneburg · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lennart Blömer

Am gestrigen Samstag bestritt der TSV Fischerhude-Quelkhorn das zweite Kellerduell binnen vier Tagen und konnte sich erneut an einem Punktgewinn erfreuen. Bei der TuSG Ritterhude stach er spät zu.

Noch am Mittwoch ergatterte das Team von Vitalij Kalteis ein 1:1 beim Rotenburger SV II und hielt damit einen direkten Konkurrenten auf Abstand. Auch in Ritterhude geriet ins Hintertreffen. 22 Minuten waren vorüber, als Tobias Böttcher das 1:0 erzielte. Lange blieb es bei der knappen Führung, die für die Hausherren einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt bedeutet hätte. Doch in der vierten Minute der Nachspielzeit war Jannis Krenz zur Stelle und netzte zum 1:1-Endstand ein.