Abstiegsgefährdeter RSV II beendet Pleitenserie

Der Rotenburger SV II musste zuletzt sieben Niederlagen am Stück hinnehmen und befindet sich größter Abstiegsgefahr. Am Mittwochabend präsentierte er sich im Heimspiel gegen den TSV Fischerhude-Quelkhorn verbessert.
Wie bereits bei der unglücklichen 1:2-Niederlage gegen Verden II legte die Landesliga-Reserve einen couragierten Auftritt hin und erarbeitete sich einige aussichtsreiche Situationen. Den hohen Aufwand belohnte Douglas Wink in der 40. Minute mit dem Führungstreffer - gleichbedeutend mit seinem ersten Saisontor. Die Freude hielt jedoch nur kurz an. Noch vor der Pause glich Linus Pucks, den es in der kommenden Spielzeit zum TV Oyten zieht, zum 1:1 aus (44.). Im zweiten Abschnitt schenkten sich beide Mannschaften nichts. Einen Sieger fand das intensiv geführte Kellerduell allerdings nicht.
Somit treten beide Teams tabellarisch auf der Stelle. Der Rotenburger SV II beendete zwar den Negativlauf, benötigt aber Siege, um die Abstiegszone zu verlassen. Am Sonntag steigt das wegweisende Derby in Sottrum. Den TSV Fischerhude-Quelkhorn trennt nur ein Punkt vom Relegationsplatz. Am Samstag gastiert er bei der punktgleichen TuSG Ritterhude.