Abstiegsgefährdeter RSV II beendet Pleitenserie

– Foto: Lennart Blömer

Der Rotenburger SV II musste zuletzt sieben Niederlagen am Stück hinnehmen und befindet sich größter Abstiegsgefahr. Am Mittwochabend präsentierte er sich im Heimspiel gegen den TSV Fischerhude-Quelkhorn verbessert.

Wie bereits bei der unglücklichen 1:2-Niederlage gegen Verden II legte die Landesliga-Reserve einen couragierten Auftritt hin und erarbeitete sich einige aussichtsreiche Situationen. Den hohen Aufwand belohnte Douglas Wink in der 40. Minute mit dem Führungstreffer - gleichbedeutend mit seinem ersten Saisontor. Die Freude hielt jedoch nur kurz an. Noch vor der Pause glich Linus Pucks, den es in der kommenden Spielzeit zum TV Oyten zieht, zum 1:1 aus (44.). Im zweiten Abschnitt schenkten sich beide Mannschaften nichts. Einen Sieger fand das intensiv geführte Kellerduell allerdings nicht.