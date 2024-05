Finaltag der Frauen: Drei Endspiele in Bernburg am Maifeiertag

Der Maifeiertag steht beim Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) auch in diesem Jahr wieder voll und ganz im Zeichen der Fußballerinnen. Beim Finaltag in Bernburg finden am Mittwoch die Endspiele der Kleinfeld-Frauen, der U17-Juniorinnen und der Großfeld-Frauen statt.

Bereits um 10 Uhr rollt auf dem Kleinfeld der Ball. Dann stehen sich der FSV Saxonia Tangermünde und der SV Rotation Aschersleben gegenüber. Dabei verspricht dieses Duell einiges an Spannung. Immerhin trifft der Titelverteidiger aus der Altmark auf den amtierenden Kleinfeld-Landesmeister aus dem Salzlandkreis. Beide Finalkontrahenten führen auch das Feld ihrer jeweiligen Regionalklasse-Staffel an. Beim letztjährigen Kleinfeld-Finalturnier konnte sich Rotation knapp mit 1:0 durchsetzen. Gelingt Saxonia die Revanche?

Um 12 Uhr geht es weiter mit dem Endspiel der U17-Juniorinnen, in dem Germania Wernigerode auf die zweite Mannschaft des Magdeburger FFC trifft. Nach ihrem letztjährigen 5:2-Erfolg über den Halleschen FC kommen die Magdeburgerinnen als Titelverteidigerinnen nach Bernburg. Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Wernigerode und dem MFFC ging im März allerdings mit 5:0 an die Germaninnen.

Um 14 Uhr steht dann das Finale zwischen dem SV Blau-Weiß Dölau und dem Magdeburger FFC auf dem Großfeld an. Für den Seriensieger aus der Landeshauptstadt geht es nach zuletzt sieben Landespokaltriumphen in Serie um den letzten Titel vor der Verschmelzung mit dem 1. FC Magdeburg. "Wir bereiten uns auf Dölau vor, als ob es ein Regionalliga-Spiel wäre", kündigte MFFC-Coach Alexander Auer an. "Wir wollen mit dem gleichen Fokus unser Spiel aufziehen, wollen von der ersten bis zur letzten Minute unsere Dominanz auf den Platz bringen", so Auer.

Der SV Blau-Weiß Dölau, aktuell Tabellenzweiter der Landesliga, reist derweil als klarer Underdog in den Salzlandkreis. "Natürlich wissen wir, dass an dem Tag sehr viel stimmen muss. Trotzdem fährt glaube ih niemand zu einem Fußballspiel, um vorher schon zu sagen, dass man verliert", sagte Trainer Peter Göth der Mitteldeutschen Zeitung. Der 32-Jährige setzt auf viel Support aus dem blau-weißen Anhang für den Überraschungsfinalisten: "An dem Tag spielt keine andere Mannschaft aus dem Verein, Bernburg ist nicht so weit weg. Ich rechne schon damit, dass uns einige Unterstützer begleiten und anfeuern werden."