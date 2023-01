Ferhat Cerci heuert nach IG Bönen-Aus bei der Hammer SpVg an Der langjährige Oberligist Hammer SpVg ist nach dem Abstieg auch in der Westfalenliga 1 den Abstiegsplätzen gefährlich nahe gekommen.

Cerci ist gebürtiger Hammer und besitzt Stallgeruch. Noch vor seiner Profikarriere hatte der frühere Stürmer im Hammer Osten gespielt. Später kam er zurück und lief für die Hammer SpVg in der Oberliga Westfalen auf. Es folgte eine Trainertätigkeit in der U23, die in der Landesliga aktiv war. In den Jahren 2015 und 2016 war Cerci auch Chefcoach der 1. Mannschaft.

Von 2018 an führte Cerci das "Projekt IG Bönen" an und stieg mit dem Verein von der Kreisliga A bis in die Westfalenliga auf. In diesem Sommer kam es bekanntlich zum finanziellen Kollaps und dem Rückzug aus der Westfalenliga, da der Hauptsponsor in einen Steuerskandal verwickelt ist.

„Ich kenne die HSV wie kaum ein anderer. Ich bin mein halbes Leben in diesem Verein, habe hier fast die gesamte Jugend gespielt, war dann Trainer bei der U23 und der 1. Mannschaft. So war das sicherlich naheliegend, aber mit Sicherheit gab es auch einige andere Kandidaten. Die sehr vertrauensvollen Gespräche mit den Verantwortlichen haben den Ausschlag für die HSV gegeben“, so Cerci gegenüber der Hammer Lokalpresse "Westfälischer Anzeiger".