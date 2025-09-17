Fels hat sich von Trainer Lessa getrennt

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Wie die AS Rupensia Lusitanos Fels am Mittwochvormittag auf Facebook mitteilte (s.u.), hat sich der Verein vom Cheftrainer seiner 1.Männermannschaft, Jose Alberto Lessa, genannt „Ruca“, getrennt. Auch Co-Trainer Gary Kolkes wird den Aufsteiger in die 1.Division verlassen. Laut den Angaben sei die Trennung im Guten verlaufen.
Der Club beabsichtige nach den letzten Ergebnissen mit dieser Entscheidung eine neue Dynamik innerhalb des Teams zu entfachen. In Erwartung eines definitiven Nachfolgers wird der bisherige Co-Trainer Tiago Rodrigues die Mannschaft auf Interimsbasis betreuen.
Fels steht mit vier Punkten aus fünf Spielen z.Z. auf Platz 13 der Tabelle. Bei nur einem Unentschieden aus den letzten drei Pflichtspielen, darunter ein Pokal-Aus bei Zweitdivisionär Red Black Luxemburg, waren die vergangenen Wochen im Touristenort Fels wenig ertragreich. In der selben Liga, dem 1.Bezirk der 1.Division, gab Kehlen erst am Montag die Verpflichtung von Fabio Gaspar als neuen Cheftrainer bekannt.