Fels hat sich von Trainer Lessa getrennt

Wie die AS Rupensia Lusitanos Fels am Mittwochvormittag auf Facebook mitteilte (s.u.), hat sich der Verein vom Cheftrainer seiner 1.Männermannschaft, Jose Alberto Lessa, genannt „Ruca“, getrennt. Auch Co-Trainer Gary Kolkes wird den Aufsteiger in die 1.Division verlassen. Laut den Angaben sei die Trennung im Guten verlaufen.

Der Club beabsichtige nach den letzten Ergebnissen mit dieser Entscheidung eine neue Dynamik innerhalb des Teams zu entfachen. In Erwartung eines definitiven Nachfolgers wird der bisherige Co-Trainer Tiago Rodrigues die Mannschaft auf Interimsbasis betreuen.