Neue Trainer in Kehlen und bei der UMW

Wie der FC Kehlen aus dem 1.Bezirk der 1.Division am Montagnachmittag auf Facebook mitteilte, hat der Verein einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Nachfolger von Frank Lessure, von dem man sich in beiderseitigem Einvernehmen getrennt hatte, wird Fabio Gaspar. Der ehemalige BGL-Ligue-Spieler von u.a. dem CSG und Victoria Rosport war bis Ende letzter Saison Trainer in Diekirch. Claudio Gomes, Emir Erovic und Serge Rohmann bleiben weiter im Trainerteam der Kehlener.
Wer am Sonntag in Wasserbillig bei der Heimniederlage gegen Merl zu Gast war, konnte bereits etwas erahnen, als der zu jenem Zeitpunkt Noch-Trainer Sacha Schneider den Platz nach Abpfiff schnurstracks verließ. Keine 24 Stunden später bestätigte der Verein von Mosel und Sauer, dass Schneider am Montagmorgen seinen sofortigen Rücktritt eingereicht habe. Neuer starker Mann an der Seitenlinie der UMW wird Schneiders bisheriger Co-Trainer, der ehemalige U21-Nationalspieler Jeff Lascak, ebenfalls Ex-Spieler aus u.a. Rosport.