Neue Trainer in Kehlen und bei der UMW

FC Kehlen

Wie der FC Kehlen aus dem 1.Bezirk der 1.Division am Montagnachmittag auf Facebook mitteilte, hat der Verein einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Nachfolger von Frank Lessure, von dem man sich in beiderseitigem Einvernehmen getrennt hatte, wird Fabio Gaspar. Der ehemalige BGL-Ligue-Spieler von u.a. dem CSG und Victoria Rosport war bis Ende letzter Saison Trainer in Diekirch. Claudio Gomes, Emir Erovic und Serge Rohmann bleiben weiter im Trainerteam der Kehlener.