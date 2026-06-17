FCI-Shootingstar wechselt in die Regionalliga – Coach Muriqi zeigt sich betrübt „Gönne es ihm wirklich, aber …“ von Marcel Huse · Gestern, 10:00 Uhr · 0 Leser

Viel zum Lachen gab es in der vergangenen Spielzeit für Ilkan Atak (links) und Xhevat „Jacky“ Muriqi (mitte). Doch jetzt trennen sich die Wege – ganz zum Unmut des Ismaning-Trainers. – Foto: Sven Leifer / FuPa

Ilkan Atak wechselte erst Anfang des Kalenderjahres zum FC Ismaning. Sechs Monate später schlägt er seine Zelte über Regionalliga-Boden auf.

Ismaning – „Never change a winning team!“ – diese uralte Philosophie bestätigt sich im Sport immer wieder selbst. Auch im höherklassigen Amateurfußball greift sie. Doch nicht immer geschehen personelle Veränderungen im gegenseitigen Interesse. Der Transfer von Ismaning-Torgarant Ilkan Atak in die Regionalliga Bayern zeigt, warum. „Ich glaube, er wäre bei uns nicht schlecht dran gewesen, wenn er noch ein Jahr drangehängt hätte“, meint Ismaning-Coach „Jacky“ Muriqi im Gespräch mit Fussball Vorort / FuPa Oberbayern. Diese Hoffnung wurde jedoch schnell begraben. Bereits vor mehreren Wochen wurde publik, dass Ilkan Atak den Sprung in die Spitze des bayerischen Amateurfußballs wagt. Von Ismaning geht es rund 150 Kilometer weiter westlich zum FV Illertissen.

Ilkan Atak pocht auf Stammplatz in der Regionalliga – große Entfernung zur Heimat könnte zum Problem werden Der Verein hat für Atak, der bereits in der türkischen dritten Liga am Ball war, einen guten Eindruck hinterlassen. Die Intensität im Probetraining beeindruckte ihn. Der Wechsel ging schnell über die Bühne, das persönliche Ziel ist klar: „Ich möchte mir in Illertissen einen Stammplatz erkämpfen!“, erklärte Atak in der Ankündigung des Wechsels. Muriqi wünscht seinem ehemaligen Schützling dabei alles Gute: „Ilkan ist ein sehr guter Junge. Ich gönne es ihm wirklich, dass er da voll einschlägt, aber im Endeffekt musste er das für sich selbst entscheiden.“ In der Rückrunde lieferte Atak auf ganzer Linie ab. Elf Tore und zwei Assists gelangen dem Offensivkünstler in 14 Spielen. Es lief wie am Schnürchen für den 23-Jährigen.

Beim FCI hätten sie ihn deshalb auch gerne für die Spielzeit 26/27 gebunden, doch es kam anders. Für den Coach überwiegen beim Wechsel nach Illertissen die Bedenken. Für Muriqi kam Atak immer als „familiärer Mensch“ rüber, der die Nähe seiner Familie gebraucht hat, um sportlich zu brillieren. Mit dem Wechsel nach Schwaben ist der Kicker auf sich alleine gestellt. Der Coach sieht sich hierbei an seine eigenen Anfänge als Spieler erinnert.

Ilkan Atak überzeugte in der Bayernliga-Rückrunde vollends. – Foto: Sven Leifer / FuPa