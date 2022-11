FCB-Star Dallmann über Mega-Summen im Männerfußball: „Mbappé? Der ist fern der Realität!“ Interview

München – Linda Dallmann (28) kam im Sommer 2019 aus Essen nach München, mit vier Treffern in sechs Bundesliga-Spielen ist die Mittelfeldspielerin derzeit die gefährlichste Torschützin der Bayern-Frauen. Im Interview mit unserer Zeitung spricht die Nationalspielerin über den Rückstand auf Wolfsburg, den Hype um Frauenfußball nach der EM und die Belastung durch die englischen Wochen.

Linda Dallmann, beim 3:1-Sieg gegen Meppen am Wochenende haben Sie Ihr 100. Spiel für den FC Bayern gemacht. Was bedeutet Ihnen diese Zahl?

Dallmann: Das ist echt eine Menge, bei den Frauen kann man nicht so viele Bundesliga-Spiele in einer Saison sammeln wie bei den Männern. Deshalb macht mich das stolz, dass ich für den FC Bayern so oft auf dem Platz stehen konnte. Das ist schon eine Marke.

In den bisherigen elf Pflichtspielen dieser Saison haben Sie acht Tore erzielt und vier Vorlagen gegeben. Was sind die Gründe für Ihre starke Form?

Dallmann: Ganz genau kann ich es nicht sagen, aber vielleicht ist es ein Stück weit der Positionswechsel. Ich spiele jetzt weiter außen, was mich häufiger in Eins-gegen-Eins-Situationen bringt und mir ein bisschen mehr Raum gibt. Ich bin auch näher am Tor, teilweise musste ich aber nur noch Querbälle reinschieben. Die waren gut vorbereitet, das ist nicht alleine meine Sache.

Für den Positionswechsel ist der neue Trainer Alexander Straus verantwortlich, auch Lina Magull spielt unter ihm offensiver. Wie ist Ihr Eindruck von Straus?

Dallmann: Er hat einen anderen Blickwinkel als andere Trainer, er sieht uns mit anderen Augen. Weil er den deutschen Fußball noch nicht ab den U-Nationalmannschaften verfolgt hat, ist er unvoreingenommener. Er sieht Lina und mich etwas offensiver und ich finde es gut, dass es umgesetzt wird. Man merkt, ob der Trainer einem das Vertrauen schenkt und wie seine Spielidee ist. Ich glaube, das passt mit ihm ganz gut.

Straus legt sehr viel wert auf Spielkontrolle. Wie gut kann die Mannschaft seine Spielidee schon umsetzen?

Dallmann: Noch nicht zu 100 Prozent. Das liegt aber nicht an ihm, sondern auch an uns. Wir versuchen seine Ideen umzusetzen, dabei verliert man manchmal die einfachen Dinge aus den Augen. Wir haben noch zu viele Fehlpässe, einfache Fehler drin. Das sind so Kleinigkeiten, an denen wir als Team arbeiten müssen. Wir verstehen, was er möchte und wollen es sehr gerne umsetzen. Aber ich glaube, es ist normal, dass die Umsetzung in der Anfangsphase noch ausbaufähig ist.

Zum Bundesliga-Auftakt gab es ein 0:0 in Frankfurt, das Spitzenspiel in Wolfsburg wurde verloren. Wie würden Sie die Lage in der Bundesliga aktuell einschätzen?

Dallmann: Die Saison ist noch zu jung, um zu sagen, dass der Titel nach Wolfsburg geht. Wir wissen natürlich, dass wir das Heimspiel gegen Wolfsburg in der Rückrunde gewinnen müssen. Aber ich glaube, dass die vermeintlich kleineren Gegner in dieser Saison Frankfurt, Wolfsburg und uns mehr Probleme bereiten können. Wolfsburg hat sich am Wochenende in Bremen schwergetan, genauso wie wir gegen Meppen. Das hat mit den vielen englischen Wochen, mit der Belastung zu tun. Wir haben noch genug Chancen, das wieder- gutzumachen. Aber nach sechs Spieltagen fünf Punkte hinter Wolfsburg zu liegen, ist natürlich doof.

Giulia Gwinn und Hanna Glas fallen mit Kreuzbandrissen lange aus, generell sind viele Spielerinnen derzeit verletzt. Die Folgen des EM-Jahres?

Dallmann: Das ist sehr schwer zu beurteilen. Aber es ist schon auffällig, dass es auch in den anderen Nationen wie England oder Frankreich sehr viele schwere Verletzungen gibt. In einer Statistik war kürzlich von 30 Kreuzbandrissen in den Top-5-Ligen die Rede, Frauen sind dafür genetisch anfälliger. Das zeigt, dass die Belastung enorm ist und es wird in den nächsten Jahren nicht besser. Es ist aber auch die Verantwortung der Spielerinnen, ehrlich zu kommunizieren, wenn etwas sein sollte, um die Belastung in Zusammenarbeit mit dem Verein bestmöglich zu steuern.

Linda Dallmann über Auswirkungen der EM: „Bei unseren Heimspielen ist viel mehr los“