FCA II: 10 Abgänge, kein externer Neuer - prominenter Co-Trainer

Der FC Augsburg II ist zusammen mit dem TSV Buchbach der Dino der Regionalliga Bayern. Seit der Einführung der bayerischen Staffel im Jahr 2012 gehört die U23 des Bundesligisten der höchsten Amateurklasse an. In der abgelaufenen Spielzeit belegte der FCA einen soliden siebten Platz in der Abschlusstabelle. Was hat sich personell im Sommer getan und was ist in der anstehenden Saison drin für die Talente um Cheftrainer Tobias Strobl, der seinen Vertrag im Frühjahr bis 2026 verlängert hat?

Ein reges Kommen und Gehen herrscht traditionell bei den Zweitvertretungen der Profimannschaften. Zehn Akteure haben den FC Augsburg II im Sommer verlassen: Florian Gebert (zum FC Pipinsried), Patrick Sander (TSV Schwaben Augsburg), Levin Krasniqi (Türkgücü München), Marcel Lubik (GKS Tychy/Polen), Hans Rathgeber (TSV 1861 Nördlingen), Achitpol Keereerom, Jason Prodanovic, Deniz Haimerl, Roman Reinelt und Benedikt Holzmeier (alle Ziel unbekannt) nehmen allesamt neue Herausforderungen in Angriff.



Der zuletzt ausgeliehene Daniel Katic kehrt hingegen nach Augsburg zurück. Zudem rücken mit Max Bachner, Romeo Ivelj, Constantin Kresin, David Lichtensteiger und Noahkai Banks fünf Akteure aus der U19 nach. Bemerkenswert: Auf einen externen Neuzugang haben die Augsburger bislang verzichtet. Weiter an Bord sein wird Kapitän Hendrik Hofgärtner. Der 28-Jährige soll die Talente mit seiner Erfahrung an die Hand nehmen und als verlängerter Arm des Trainerteams auf dem Platz fungieren.



Apropos Trainerteam: Weil Felix Kling ab sofort auch vermehrt als Spielanalyst bei den Profis zum Einsatz kommen soll, wird der Trainerstaff erweitert. Neu an der Seite von Tobias Strobl dabei sein wird Co-Trainer Stefan Aigner, der zuvor schon bei der U19 als Assistenzcoach im Einsatz war. Der gebürtige Oberbayer Aigner war unter anderem Profi beim TSV 1860 München, spielte für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga und sammelte internationale Erfahrung in den Vereinigten Staaten beim MLS-Klub Colorado Rapids.

Ende Juni absolvierten der Augsburger Nachwuchs ein Trainingslager in Österreich, mit dem Coach Tobias Strobl sehr zufrieden war. Und wo soll die Reise hingehen in der neuen Saison? "Wenn möglich, wollen wir uns verbessern", verriet Strobl gegenüber dem "Kicker". Hieße nach Rang sieben in der Vorsaison: Die Augsburger wollen am Ende im oberen Drittel landen!