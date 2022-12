FC Zürich U21 zerlegt Wil - auch Thun und Sion siegen Frauen NLB - 10. Spieltag

Die Jungstars des FC Zürich sind für den FC Wil nicht zu halten. Sydney Schertenleib und Leela Egli , die beide erste 15-jährig sind und bereits Einsätze in der WSL hatten, zeigen ihre Fortschritte eindrücklich. Gleich mit 1:9 fertigen die jungen Zürcherinnen den ersten Verfolger des Spitzentrios - den FC Wil - ab. Auch die anderen Spitzenteams gewinnen ihre Spiele. Der FC Thun Berner-Oberland gewinnt in Biel mit 3:5 und der FC Sion gewinnt gegen den FC Schlieren mit 2:1. Somit ist der Abstand zwischen Platz drei und vier vor der Winterpause auf zehn Punke angewachsen. Im Kellerduell zwischen Solothurn und dem FC Lugano können die Frauen aus Solothurn ihren zweiten Saisonsieg verbuchen. Der FC Lugano bleibt somit das einzige Team, dass Weihnachten ohne Saisonsieg feiern muss. Das Spiel zwischen Küssnacht und Oerlikon wurde vorgezogen und die beiden Teams sind bereits in der wohlverdienten Pause.

Der FC Zürich tritt in der Ostschweiz mit den Schertenleib-Sisters und Leela Egli an. Zuviel Firepower für das Heimteam. Lilian Schertenleib trifft am Samstag vier Mal und erhöhtt ihr Saisontotal auf 13 Tore in nur 8 Spielen. Alle Tore erzielt die 18-Jährige in den letzten sechs Runden. Unglaubliche Zahlen. Beeindruckend auch die Zahlen der noch jüngeren Schertenleib Schwester. Sydney trifft auch doppelt und hält bei sechs Toren in fünf Spielen. Die Zukunft wird für die junge Sydney und auch Leela Egli, die ebenfalls drei Treffer zum Schützenfest beiträgt, in der WSL liegen. In der NLB haben die jungen Akteure nichts mehr zu beweisen.

Kein Glück haben die Frauen vom FC Schlieren im Wallis. Den Führungstreffer von Ugne Lazdauskaite - die Frau aus Litauen trifft im achten Spiel zum siebten Mal - kann Nina Suter kurz vor der Pause ausgleichen. Für den Siegestreffer sorgt Charlène Arlettaz in der 73. Minute. Mit dem Sieg bleibt der FC Sion dran am FC Zürich und feiert mit acht Siegen und nur einem Unentschieden (FC Biel) und einer Niederlage (FC Zürich U21) eine tolle Vorrunde. Auch im Cup überwintern die Walliserinnen als einziges Team aus der NLB. Der FC Schlieren verpasste mit zwei Niederlagen in den letzten beiden Spielen die Chance, seine Vorrunde zu veredeln und bleibt im Mittelfeld der Tabelle hängen.

Nach gut einer Stunde ist die Messe in Biel gelesen. Jolanda Thomann trifft in der 62. Minute bereits zum 0:4 und beantwortet das 1:4 von Ravaioli in der 68. Minute, postwendend mit dem 1:5. Somit schnürt Thomann den zweiten Doppelpack in Folge und den dritten in dieser Saison. Wenn sie trifft, dann immer doppelt. Der FC Biel steckt nicht auf und verkürzt noch auf 3:5 - was aber nur noch Resultatkosmetik ist.

FC Solothurn mit zweiten Saisonsieg

Im Kellerknaller behält der FC Solothurn die Oberhand. Den goldenen Treffer zum 0:1 Sieg gelingt Selin Wegmann bereits nach 17. Minuten. Beide Teams sind in der Vorrunde nicht treffsicher - beide zusammen haben in der Vorrunde gleich viele Tore erzielt wie Lilian Schertenleib, die Ligatopskorerin, alleine in acht Spielen. Der FC Lugano ist zu keiner Reaktion fähig und bleibt mit der achten Niederlage am Tabellenende kleben und muss den direkten Widersacher davonziehen lassen. Somit ist der Punktabstand bereits auf sechs Punkte angewachsen und die Tessinerinnen bleiben das einzige Team, welches in der Vorrunde keine Partie zu seinen Gunsten entscheiden konnten.

