FC Zürich U21: spektakuläre Herbstrunde Frauen NLB - Rückblick Herbstrunde

Wer wird vermisst?

Die neue Generation des FC Zürich ist derart gut, das von den arrivierten Spielerinnen (Campanello, Cavaliere, Kuqi, Alena Markovic etc.) keine übermässig vermisst wird. Einzig die langzeitverletze Martina Cavar wünscht sich der Fussballfan wieder auf das grüne Gras zurück. Mit 19 Jahren ist die hochtalentierte Spielerin noch in einem jungen Alter, wieweit jedoch die Gesundheit noch mitmacht, ist eine andere Frage.

Wer performt?

Die junge Garde um die Schertenleib-Sisters spielt eine wahnsinnige Hinrunde. Lilian Schertenleib (18) führt die ligaweite Torschützenliste mit 13 Tore in 8 Spielen an. Ihre Schwester Sydney mit 15 Jahren nochmals ein Stück jünger, steht bei 6 Toren in 5 Einsätzen. Sie hat bereits Einsätze im ersten Team.

Das Trio infernale rundet Leela Egli ab. Auch sie gerade erst zarte 16 Jahre alt geworden, traf sie in 6 Spielen auch 8 Mal.

Wer hat enttäuscht?

Es fällt schwer, aus der starken Einheit jemanden herauszupicken.