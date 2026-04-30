FC Süderelbe will jetzt schnell den Klassenerhalt schaffen Der FC Süderelbe hat im Abstiegskampf der Oberliga Hamburg ein wichtiges Zeichen gesetzt: Nach dem 2:0 bei FC Teutonia 05 Ottensen geht der Blick nach vorne - mit klarer Ansage von Trainer Stefan Arlt. von red · Heute, 10:49 Uhr · 0 Leser

Stefan Arlt, Trainer des FC Süderelbe. – Foto: IMAGO / Lobeca

Der FC Süderelbe hat sich im Saisonendspurt der Oberliga Hamburg in eine deutlich bessere Ausgangslage gebracht. Durch den 2:0-Erfolg beim FC Teutonia 05 Ottensen kletterte das Team auf 42 Punkte und Rang neun - und hat aktuell fünf Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone, die je nach Konstellation bereits ab Platz 14 beginnen könnte.

Vier Chancen auf den Klassenerhalt Mit der aktuellen Ausgangslage geht Süderelbe mit klar definiertem Ziel in die letzten Wochen der Saison. Arlt will dabei keine Rechenspiele oder externe Faktoren in den Fokus rücken und führte aus: „Jetzt haben wir vier Matchbälle - und wollen versuchen, einen davon zu verwerten. Dann ist dieses leidige Thema hoffentlich vom Tisch.“ Die Botschaft ist eindeutig: Der Klassenerhalt soll aus eigener Kraft gesichert werden - unabhängig davon, wie sich die Situation in den höheren Ligen entwickelt. Ein Selbstläufer wird das allerdings nicht. Das verbleibende Programm hat es in sich: HEBC Hamburg (11.) - ein direktes Duell gegen einen Tabellennachbarn

USC Paloma (5.) - auswärts bei einem Team aus der Spitzengruppe

SC Victoria (4.) - ebenfalls ein Topgegner

SC Vorwärts/Wacker Billstedt (14.) - möglicherweise ein direktes Endspiel im Tabellenkeller Gerade das letzte Spiel könnte, je nach Verlauf, noch einmal zusätzliche Brisanz entwickeln.

Morgen, 20:00 Uhr FC Süderelbe Süderelbe HEBC Hamburg HEBC Hamburg 20:00 live PUSH