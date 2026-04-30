FC Süderelbe will jetzt schnell den Klassenerhalt schaffen

Der FC Süderelbe hat sich im Saisonendspurt der Oberliga Hamburg in eine deutlich bessere Ausgangslage gebracht. Durch den 2:0-Erfolg beim FC Teutonia 05 Ottensen kletterte das Team auf 42 Punkte und Rang neun - und hat aktuell fünf Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone, die je nach Konstellation bereits ab Platz 14 beginnen könnte.
Gerade die zweite Halbzeit in Ottensen war aus Sicht von Trainer Stefan Arlt entscheidend: „Aufgrund der zweiten Halbzeit finde ich den Sieg nicht unverdient. Wir hatten auch ein paar gute Ballphasen dabei und die Jungs sind bis an ihre Grenzen gegangen", teilt der Trainer Transfermarkt mit Dabei verwies der Coach auch auf die hohe Belastung der vergangenen Wochen mit mehreren Spielen in kurzer Zeit.
Mit der aktuellen Ausgangslage geht Süderelbe mit klar definiertem Ziel in die letzten Wochen der Saison. Arlt will dabei keine Rechenspiele oder externe Faktoren in den Fokus rücken und führte aus: „Jetzt haben wir vier Matchbälle - und wollen versuchen, einen davon zu verwerten. Dann ist dieses leidige Thema hoffentlich vom Tisch.“
Die Botschaft ist eindeutig: Der Klassenerhalt soll aus eigener Kraft gesichert werden - unabhängig davon, wie sich die Situation in den höheren Ligen entwickelt. Ein Selbstläufer wird das allerdings nicht. Das verbleibende Programm hat es in sich:
Gerade das letzte Spiel könnte, je nach Verlauf, noch einmal zusätzliche Brisanz entwickeln.
Trotz des kleinen Polsters bleibt die Situation trügerisch. Hinter Süderelbe ist das Feld eng zusammengerückt, mehrere Teams kämpfen noch um den Klassenerhalt. Ein Ausrutscher kann die Lage schnell wieder verschärfen.
Dennoch hat sich der FC Süderelbe mit dem Sieg in Ottensen eine realistische Chance erarbeitet, das Thema Abstieg frühzeitig zu erledigen. Gelingt es, einen der „vier Matchbälle“ zu nutzen, könnte der Verein die Saison ohne Zittern zu Ende bringen.
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