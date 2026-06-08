FC St. Pauli verpflichtet zwei vielversprechende Torjäger

Unterstützung für St. Pauli. – Foto: Imago Images

Die FC St. Pauli U23 stellt die nächsten Weichen für die kommende Saison. Mit Hugo Weber und Mamadou Djalo wechseln zwei junge, torgefährliche Spieler zum Zweitliga-Nachwuchs. Weber kommt vom Blumenthaler SV, Djalo stößt von der zweiten Mannschaft des FC Eintracht Norderstedt dazu.

Weber ist 20 Jahre alt und variabel im Mittelfeld einsetzbar. In der vergangenen Saison erzielte er in 27 Bremenliga-Spielen 14 Tore und hatte damit großen Anteil daran, dass Blumenthal erstmals seit 1997 wieder Meister wurde. Anschließend traf der BSV in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord unter anderem auf den Eimsbütteler TV und den SV Todesfelde, musste den Aufstieg aber den beiden Konkurrenten überlassen.

Damit holt St. Pauli zwei Spieler, die in der abgelaufenen Saison in ihren Ligen deutlich auf sich aufmerksam gemacht haben. Weber war mit Blumenthal Meister der Bremenliga und erreichte anschließend die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord. Djalo lieferte bei Eintracht Norderstedt II in der Landesliga Hammonia eine herausragende Torquote.

Carsten Rothenbach, sportlicher Leiter der U23, sagt in den Vereinsmedien: „Wir freuen uns, dass wir Hugo von uns überzeugen konnten. Er erweitert mit seiner Flexibilität unsere Optionen im Mittelfeld und hat dazu seine Torgefährlichkeit bereits unter Beweis gestellt.“

Weber spielte seit Sommer 2023 für die Nordbremer. Über eine Saison in der U19 empfahl er sich für den Herrenbereich und entwickelte sich dort schnell zu einem wichtigen Faktor. Nun folgt der Schritt nach Hamburg.

Djalo mit 33 Toren in 28 Spielen

Noch auffälliger liest sich die Quote von Djalo. Der 20-jährige Angreifer erzielte für Eintracht Norderstedt II 33 Tore in 28 Einsätzen in der Landesliga Hammonia. Damit war er einer der prägenden Offensivspieler einer Mannschaft, die eine starke Saison spielte und am Ende als Meister den Sprung in die Oberliga Hamburg schaffte.

Djalo stammt aus der Jugend des SC Victoria Hamburg und spielte danach ein Jahr in der U19 des VfL Lohbrügge, ehe er im Sommer 2025 nach Norderstedt wechselte. Dort nutzte er sein erstes Jahr eindrucksvoll, um Werbung in eigener Sache zu machen. Rothenbach lobt den Zugang entsprechend: „Er ist ein hungriger Offensivspieler, der uns mit seiner Abschlussstärke helfen wird und die nächsten Schritte gehen wird.“

Dieser Abgang wird auch der ersten Mannschaft von Norderstedt schmerzen.

St. Pauli setzt auf junge Torgefahr

Mit Weber und Djalo bekommt die U23 zwei Spieler, die noch am Anfang ihrer Entwicklung stehen, aber bereits im Herrenbereich geliefert haben. Weber bringt Flexibilität und Torgefahr aus dem Mittelfeld mit, Djalo kommt als klassischer Offensivspieler mit außergewöhnlicher Abschlussquote.

Für St. Pauli ist das ein interessanter Ansatz. Die U23 muss junge Spieler entwickeln, braucht zugleich aber Qualität, die im Herrenfußball bereits funktioniert. Genau dieses Profil bringen beide Zugänge mit. Weber kennt durch Blumenthal bereits den Druck einer Aufstiegsrunde, Djalo hat in Norderstedt gezeigt, wie konstant er vor dem Tor sein kann.

Die genaue Ligazugehörigkeit der U23 bleibt weiterhin mit der Havelse-Entscheidung verbunden. Sollte der TSV Havelse am 11. Juni endgültig in der 3. Liga bestätigt werden, würde St. Pauli II die Regionalliga Nord halten. Unabhängig davon zeigt die Kaderplanung aber: Die Boys in Brown arbeiten weiter an einer jungen, offensiv spannenden Mannschaft.

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